न कोई बड़ी डिग्री, न इंटरव्यू; सिर्फ 7वीं पास पा सकेंगे झारखंड में सरकारी वर्दी
झारखंड में होम गार्ड की 463 वैकेंसी निकली है। 7वीं और 10वीं पास युवा 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 100 रुपये तय है।
सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए झारखंड से बड़ी खुशखबरी आई है। झारखंड होम गार्ड विभाग ने कुल 463 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए किसी बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। केवल 7वीं पास और 10वीं पास उम्मीदवार भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है और आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार झारखंड होम गार्ड की आधिकारिक वेबसाइट jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
क्या है आयु सीमा
सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये तय किया गया है। आयु सीमा न्यूनतम 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग को आयु में छूट दी जाएगी।
इस भर्ती में अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर उम्मीदवारों को मौका मिलेगा।
- न्यूनतम योग्यता: 7वीं पास
- अन्य वर्गों के लिए: 10वीं पासकुल पदों की संख्या 463 है।
क्या है चयन की प्रक्रिया
झारखंड होम गार्ड भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों को किसी इंटरव्यू से नहीं गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और दस्तावेज़ सत्यापन पर आधारित होगी। यानी, मेहनती और फिट उम्मीदवार आसानी से इस भर्ती में अपनी जगह बना सकते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान
- ऑनलाइन आवेदन शुरू: 15 सितंबर 2025
- आवेदन की अंतिम तारीख: 30 सितंबर 2025
- कुल रिक्तियां: 463
- आधिकारिक वेबसाइट: jharkhand.gov.in
- आवेदन शुल्क: 100 रुपये