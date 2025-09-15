न कोई बड़ी डिग्री, न इंटरव्यू; सिर्फ 7वीं पास पा सकेंगे झारखंड में सरकारी वर्दी

सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए झारखंड से बड़ी खुशखबरी आई है। झारखंड होम गार्ड विभाग ने कुल 463 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए किसी बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। केवल 7वीं पास और 10वीं पास उम्मीदवार भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है और आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार झारखंड होम गार्ड की आधिकारिक वेबसाइट jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।