7वीं-10वीं पास भी पास सकेंगे वर्दी, 810 होम गार्ड पदों पर निकली है भर्ती

संक्षेप: झारखंड होम गार्ड कॉर्प्स गढ़वा ने 7वीं और 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए 810 होम गार्ड पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 26 दिसंबर 2025 से 24 जनवरी 2026 तक recruitment.jharkhand.gov.in पर करें।

झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। Jharkhand Home Guard Corps, Garhwa ने होम गार्ड के 810 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए की जा रही है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार का सीधा अवसर मिलेगा। गढ़वा होम गार्ड भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार 24 जनवरी 2026 तक आधिकारिक पोर्टल recruitment.jharkhand.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कुल पदों का पूरा ब्योरा इस भर्ती अभियान में कुल 810 पद भरे जाएंगे। इनमें ग्रामीण होम गार्ड के 800 पद और शहरी होम गार्ड के 10 पद शामिल हैं। ग्रामीण पदों में पुरुष और महिला दोनों के लिए समान अवसर रखे गए हैं, जबकि शहरी पद सीमित संख्या में जारी किए गए हैं।

ग्रामीण और शहरी पदों का जिला-वार वितरण ग्रामीण होम गार्ड पद गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों जैसे - गढ़वा, मेराल, रमना, नगर, सगमा, धुरकी, भवनाथपुर, खरौंधी, मझिआंव, कांडी, बरडीह, रंका, भंडरिया, रमकंडा, चिनिया, बरगढ़, केतार, विष्णुपुरा, दंडई और डंडा में वितरित किए गए हैं। ग्रामीण कुल पद 800 हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में पुरुष 5 और महिला 5, कुल 10 पद निर्धारित हैं।

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए ग्रामीण होम गार्ड पदों के लिए उम्मीदवार का कम से कम 7वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं शहरी होम गार्ड पदों के लिए 10वीं (मैट्रिक) पास होना जरूरी है। सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य और जारी होने चाहिए।

निवास संबंधी शर्तें ग्रामीण होम गार्ड के लिए उम्मीदवार का उसी प्रखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, जहां से वह आवेदन कर रहा है। शहरी होम गार्ड के लिए उम्मीदवार का गढ़वा जिले के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना जरूरी है।

आयु सीमा और छूट उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर होगी। आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

शारीरिक मानक क्या होंगे पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई सामान्य/ओबीसी/बीसी वर्ग में 162 सेमी और एससी/एसटी में 157 सेमी निर्धारित है। महिला उम्मीदवारों के लिए सभी वर्गों में 148 सेमी ऊंचाई अनिवार्य है। पुरुषों के लिए छाती का माप भी वर्गानुसार तय किया गया है।

तकनीकी शहरी होम गार्ड के लिए अतिरिक्त योग्यता तकनीकी शहरी होम गार्ड पदों के लिए उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, फायरफाइटर, शिक्षक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे तकनीकी क्षेत्रों में दक्षता होनी चाहिए। इन उम्मीदवारों के लिए तकनीकी दक्षता परीक्षण भी लिया जाएगा।

आवेदन शुल्क कितना लगेगा गढ़वा होम गार्ड भर्ती के लिए सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया कैसे होगी चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक), हिंदी लेखन परीक्षा (केवल क्वालिफाइंग), तकनीकी दक्षता परीक्षण (जहां लागू), इसके बाद मेरिट लिस्ट, मेडिकल जांच, चरित्र सत्यापन और अंत में बेसिक ट्रेनिंग शामिल है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे। शुल्क भुगतान के बाद आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर उसकी कॉपी सुरक्षित रखनी होगी।