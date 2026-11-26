सार्थक सिद्धांत का एक और कारनामा? यूपी की 6.8 लाख वोटर लिस्ट को बना दिया सर्चेबल
सीबीएसई ओएसएम सिस्टम की बखिया उधेड़ने वाले छात्र सार्थक सिद्धांत ने यूपी की 6.8 लाख वोटर लिस्ट पीडीएफ को ओसीआर तकनीक से सर्चेबल डिजिटल फॉर्मेट में बदलने का दावा किया है।
अगर आपको उत्तर प्रदेश की करोड़ों मतदाताओं वाली सूची में अपना नाम खोजना हो तो कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी? लाखों पन्नों वाली पीडीएफ फाइलें खोलनी होंगी, एक-एक पेज खंगालना होगा और फिर कहीं जाकर नाम मिलेगा। लेकिन झारखंड के एक 12वीं के छात्र ने इस मुश्किल को काफी हद तक आसान बनाने का दावा किया है। जिस छात्र ने कुछ महीने पहले सीबीएसई की कॉपी जांचने वाली व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों को उजागर कर सुर्खियां बटोरी थीं, अब उसी सार्थक सिद्धांत ने उत्तर प्रदेश की 6.8 लाख वोटर लिस्ट फाइलों को डिजिटल और सर्च करने योग्य फॉर्मेट में बदलने का दावा किया है।
सार्थक के मुताबिक, उनकी टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी ओसीआर तकनीक की मदद से चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूची के दस्तावेजों से जानकारियां निकाली हैं। इस पूरी कवायद में करीब 6.8 लाख पीडीएफ फाइलों को प्रोसेस किया गया। इनमें ज्यादातर ऐसी फाइलें थीं, जो स्कैन करके तैयार की गई थीं और जिनमें सीधे किसी नाम या दूसरी जानकारी को सर्च करना संभव नहीं था।
15.36 करोड़ एंट्री को 54.8 करोड़ पंक्तियों में किया व्यवस्थित
सार्थक सिद्धांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपने इस काम की जानकारी दी। उनके दावे के मुताबिक, टीम ने 2024 के लोकसभा चुनाव की मतदाता सूचियों, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की सूचियों और 2027 की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को इस प्रक्रिया में शामिल किया। इन दस्तावेजों से कुल 15.36 करोड़ रिकॉर्ड निकाले गए हैं। इन्हें व्यवस्थित करके 54.8 करोड़ पंक्तियों में रखा गया है। खास बात यह है कि डेटा को उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के हिसाब से अलग-अलग टेबल में व्यवस्थित किया गया है। इससे संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता रिकॉर्ड को अलग से देखना और उनमें जानकारी तलाशना आसान हो सकता है।
स्कैन पीडीएफ में नाम खोजना था बड़ी चुनौती
दरअसल, चुनाव आयोग ने इस साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियां ऑनलाइन उपलब्ध कराई थीं। लेकिन ये सूचियां मुख्य रूप से स्कैन की गई पीडीएफ फाइलों के रूप में थीं। यानी इनमें किसी व्यक्ति का नाम सीधे सर्च करना आसान नहीं था। मतदाताओं को अपना नाम खोजने, जानकारी का मिलान करने और अलग-अलग पुनरीक्षण के दौरान हुए बदलावों की जांच करने में काफी समय लगता था। इसी व्यवस्था को लेकर राजनीतिक दलों और मतदाताओं की ओर से सवाल उठाए गए थे। आलोचनाओं के बाद चुनाव आयोग ने जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (स्पेशल समरी रिवीजन) अभियान के दौरान 17 राज्यों में मतदाता सूचियों को पढ़ने योग्य पीडीएफ फॉर्मेट में जारी करने का फैसला किया। हालांकि, सार्थक सिद्धांत के इस दावे पर चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
CBSE की कॉपी जांचने की व्यवस्था पर सवाल उठाकर आए थे चर्चा में
सार्थक सिद्धांत इससे पहले भी अपनी तकनीकी समझ और सवाल उठाने के अंदाज को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। इस साल उन्होंने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था। बताया जाता है कि उन्हें अपने अंकों में विसंगति नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी हासिल की और बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया को समझने की कोशिश शुरू की। उन्होंने केवल अपनी कॉपी तक ही जांच सीमित नहीं रखी, बल्कि सीबीएसई के मूल्यांकन से जुड़े टेंडर दस्तावेजों की भी पड़ताल की। बाद में सार्थक ने अपनी जांच से जुड़े निष्कर्ष संसद की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के सामने भी रखे। अब उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों को सर्चेबल डिजिटल फॉर्मेट में बदलने का उनका दावा एक बार फिर उन्हें चर्चा में ले आया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव