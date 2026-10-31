झारखंड में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 1038 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन शुरू; जानें योग्यता
झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के पदों पर भर्ती का बिगुल फूंक दिया है।
झारखंड में सरकारी स्वास्थ्य विभाग से जुड़कर नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। अगर आपने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर रखी है और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। दरअसल, झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी (JRHMS) ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के पदों पर भर्ती का बिगुल फूंक दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1,038 बैकलॉग पदों को भरा जाएगा। खास बात यह है कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 22 नवंबर 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। हालांकि, आवेदन करने से पहले शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और चयन से जुड़ी शर्तों को अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है, ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो।
कितने पदों पर होगी भर्ती?
झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी की ओर से यह भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), झारखंड के तहत निकाली गई है। इसके जरिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कुल 1,038 बैकलॉग पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये सभी नियुक्तियां संविदा के आधार पर होंगी। चयनित उम्मीदवारों को अधिकतम एक साल तक सेवाएं देनी होंगी। इस दौरान उन्हें हर महीने 25,000 रुपये का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। भर्ती का विज्ञापन नंबर 05/2026/JRHMS-CHO-Integrated है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है।
आधिकारिक वेबसाइट jrhms.jharkhand.gov.in
कौन कर सकता है आवेदन?
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। JRHMS की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए।
इसके साथ ही उम्मीदवार ने इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ (CPCH) भी पूरा किया होना चाहिए। यह कोर्स संबंधित नर्सिंग पाठ्यक्रम के इंटीग्रेटेड करिकुलम का हिस्सा होना जरूरी है।
एक अहम शर्त यह भी है कि उम्मीदवार की डिग्री शैक्षणिक सत्र 2016-20 के बीच पूरी हुई होनी चाहिए। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और प्रमाणपत्रों की जांच जरूर कर लें।
किस वर्ग के लिए कितनी है उम्र सीमा?
झारखंड CHO भर्ती में अलग-अलग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा भी अलग-अलग निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की उम्र की गणना 22 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। इसका मतलब है कि आरक्षित श्रेणियों और दिव्यांग उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों के मुताबिक उम्र सीमा में छूट दी गई है। आवेदन करने से पहले अपनी श्रेणी के अनुसार उम्र की पात्रता जरूर जांच लें।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
अगर आप इस भर्ती की सभी पात्रताओं को पूरा करते हैं, तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
1. सबसे पहले आधिकारिक भर्ती पोर्टल recruitment.jharkhand.gov.in पर जाएं।
2. वेबसाइट के होमपेज पर Jharkhand CHO Recruitment 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
3. मांगी गई जानकारी दर्ज करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
4. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन करें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खोलें।
5. फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी विवरण भरें।
6. अपनी फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
7. निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
8. सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांचने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।
9. आवेदन पूरा होने के बाद उसका प्रिंटआउट या पीडीएफ अपने पास सुरक्षित रख लें।
ध्यान देने वाली बात कि आवेदन जमा करने के बाद पोर्टल पर आपका आवेदन स्टेटस 'Submitted Successfully' दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आवेदन प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि जरूर करें। झारखंड CHO भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार नीचे दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना जरूरी है।
22 नवंबर से पहले कर लें आवेदन
झारखंड में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे नर्सिंग उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती एक अच्छा अवसर है। कुल 1,038 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में योग्य उम्मीदवारों को आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन कर देना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ लें, ताकि किसी जरूरी जानकारी या दस्तावेज की कमी के कारण आवेदन में परेशानी न आए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव