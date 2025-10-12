Jharkhand Board exam 2026: झारखंड जैक बोर्ड परीक्षा 2026 से एग्जाम पैटर्न में बड़े बदलाव की तैयारी

Jharkhand Board exam 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 में सिर्फ परंपरागत रूप से पूछे जाने वाले सवाल ही नहीं रहेंगे, बल्कि अप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे।

Jharkhand Board exam 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 में सिर्फ परंपरागत रूप से पूछे जाने वाले सवाल ही नहीं रहेंगे, बल्कि अप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे। ये प्रश्न दक्षता और कौशल आधारित होंगे। मकसद छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना है। परीक्षा में विश्लेषणात्मक कौशल, संवेदनशीलता, जागरुकता, रीजनिंग (तार्किक) के साथ-साथ कंपीटेंसी (प्रतियोगी) से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे परीक्षार्थियों के विभिन्न स्तर की जांच भी हो सकेगी। जैक बोर्ड की ओर से इसकी तैयारी अंतिम चरण में है।

जैक की बोर्ड परीक्षाओं में अब तक विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रश्न पूछे जाते थे। परीक्षार्थी अब तक रटने पर आधारित परीक्षा पर जोर देते थे। इसी में बदलाव किया जा रहा है। 2026 से परीक्षा में सोचने की क्षमता (चिंतन कौशल), वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग (अप्लीकेशन) और अंतर्विषयक प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। इसमें परंपरागत प्रश्नों को ही अलग तरीके से पूछा जाएगा। गणित-हिंदी आदि विषयों रीजनिंग से संबंधित सवाल होंगे।

सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूलों के विद्यार्थियों में रटने की बजाए सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए दो साल पहले ही परीक्षा के प्रश्न पैटर्न बदले जा चुके हैं। इसके तहत अब योग्यता आधारित प्रश्नों को अधिक वेटेज दिया जाता है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में यह पहले ही लागू किया जा चुका है।

30-50-20 का रहेगा फॉर्मूला - 10वीं-12वीं की परीक्षा के प्रश्नों में 30-50-20 का फॉर्मूला रहेगा। तीन अंक के ऑब्जेक्टिव (वस्तुनिष्ट-बहुविकल्पीय) प्रश्न रहेंगे। वहीं, 50 अंक के लघु से लेकर दीर्घ उत्तरीय (सब्जेक्टिव) प्रश्न रहेंगे, जबकि 20 अंक प्रैक्टिकल (प्रायोगिक परीक्षा) या इंटरनल असेसमेंट (आंतरिक मूल्यांकन) के लिए दिए जाएंगे।