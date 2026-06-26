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JAC, CBSE-ICSE के 10वीं-12वीं टॉपर्स को झारखंड सरकार देगी इनाम, मिलेंगे 1 से 3 लाख, मोबाइल और लैपटॉप

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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जैक बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में पहले तीन स्थानों पर चार-चार छात्र-छात्राओं ने स्थान पाया है। वहीं आईसीएसई की 10वीं परीक्षा में एक स्टेट टॉपर के अलावा छह सेकेंड टॉपर और सात थर्ड टॉपर हैं। इसी तरह तीनों बोर्ड के 12वीं (इंटरमीडिएट) के तीनों संकायों के भी पहले तीन टॉपर्स को पुरस्कृत किया जाएगा।

JAC, CBSE-ICSE के 10वीं-12वीं टॉपर्स को झारखंड सरकार देगी इनाम, मिलेंगे 1 से 3 लाख, मोबाइल और लैपटॉप

झारखंड में 10वीं और 12वीं के 87 टॉपर्स को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। जुलाई में होने वाले सम्मान समारोह में 10वीं-12वीं की परीक्षा में पहले तीन स्थानों पर आने वाले टॉपर्स सम्मानित किये जाएंगे। यह सम्मान झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक), सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट टॉपर को दिया जाएगा। सम्मान के रूप में इन्हें तीन लाख रुपये तक की राशि का चेक, लैपटॉप, स्मार्ट फोन और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है।

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इनाम में किसे क्या-क्या मिलेगा?

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैक, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टेट टॉपर को तीन लाख रुपये का चेक, लैपटॉप, स्मार्ट फोन और प्रशस्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं, सेकेंड स्टेट टॉपर को दो लाख रुपये का चेक, लैपटॉप, स्मार्ट फोन व प्रश्स्ति पत्र और थर्ड स्टेट टॉपर को एक लाख रुपये का चेक, लैपटॉप, स्मार्ट फोन और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे।

जैक बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में पहले तीन स्थानों पर चार-चार छात्र-छात्राओं ने स्थान पाया है। वहीं आईसीएसई की 10वीं परीक्षा में एक स्टेट टॉपर के अलावा छह सेकेंड टॉपर और सात थर्ड टॉपर हैं। इसी तरह तीनों बोर्ड के 12वीं (इंटरमीडिएट) के तीनों संकायों के भी पहले तीन टॉपर्स को पुरस्कृत किया जाएगा।

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विभिन्न बोर्ड के 3 स्टेट टॉपर्स

10वीं के टॉपर्स

रैंक- जैक- आईसीएसई

1- चार- एक

2- चार- छह

3- चार- सात

12वीं के टॉपर्स (साइंस)

रैंक- जैक- सीबीएसई- आईसीएसई

1- एक- दो- एक

2- एक- दो- एक

3- दो- एक- दो

12वीं के टॉपर्स (कॉमर्स)

रैंक- जैक-सीबीएसई-आईसीएसई

1- एक- दो- दो

2- एक- एक- तीन

3- एक- एक- एक

12वीं के टॉपर्स (आर्ट्स)

रैंक- जैक- सीबीएसई- आईसीएसई

1- एक- एक- एक

2- एक- दो- एक

3- एक- एक- पांच

आईसीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा 31 टॉपर्स

स्टेट टॉप थ्री में आईसीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा 31 टॉपर्स शामिल हैं। इनमें 10वीं में 14 और 12वीं में 17 छात्र-छात्राएं हैं। वहीं, सीबीएसई में 25 टॉपर्स शामिल हैं। इनमें 10वीं में नौ और 12वीं के तीनों संकायों में 16 छात्र-छात्रा हैं। 12वीं में तीन वोकेशनल के भी टॉपर्स हैं। इसके अलावा जैक बोर्ड में 22 टॉपर्स हैं। 10वीं में 12 और 12वीं के तीनों संकायों में 10 छात्र-छात्राएं हैं।

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सीबीएसई ने नहीं दिया है 10वीं का टॉपर्स लिस्ट

सीबीएसई बोर्ड ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को 10वीं की टॉपर्स लिस्ट आधिकारिक रूप से नहीं दिया है। शिक्षा विभाग सीबीएसई को इसके लिए पत्र लिखा है। 10वीं की दोबारा हुई परीक्षा का परिणाम अभी आया नहीं है। ऐसे में स्टेट टॉपर्स हुए करीब नौ छात्र-छात्र-छात्राओं की संख्या घट-बढ़ सकती है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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