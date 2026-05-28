JCECEB Jharkhand BEd Admit Card 2026 जारी, 31 मई को होगी परीक्षा; ऐसे करें डाउनलोड
Jharkhand BEd Admit Card 2026 जारी हो गया है। JCECEB की ओर से 31 मई को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए उम्मीदवार अब ऑनलाइन हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
JCECEB Jharkhand BEd Hall Ticket 2026 , JCECEB Jharkhand BEd Admit Card 2026 : झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यानी JCECEB ने बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने बीएड एडमिशन 2026-28 के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक पोर्टल के जरिए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार बीएड प्रवेश परीक्षा 31 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन OMR मोड में होगी और इसके लिए राज्यभर में विभिन्न परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
आधिकारिक वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
- उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक बीएड पोर्टल jceceb.jharkhand.gov.in पर जाएं।
- वहां “Candidate Login / Admit Card” विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें।
- फिर पासवर्ड या जन्मतिथि भरें और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालें।
- लॉगिन करते ही Jharkhand BEd Admit Card 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- उम्मीदवार इसमें अपना नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र, परीक्षा समय और अन्य जानकारी ध्यान से जांच लें।
- इसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करके कम से कम 2 से 3 प्रिंट कॉपी निकालकर सुरक्षित रखें।
एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी
JCECEB Jharkhand BEd Hall Ticket 2026 में उम्मीदवार का नाम, फोटो, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और परीक्षा केंद्र का पूरा पता दिया गया होगा। इसके अलावा परीक्षा की तारीख और समय भी दर्ज रहेगा। नोटिस के मुताबिक परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जा सकती है। उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग टाइम का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। अगर किसी उम्मीदवार के एडमिट कार्ड में नाम, फोटो, कैटेगरी या परीक्षा केंद्र से जुड़ी कोई गलती दिखाई देती है तो उसे तुरंत JCECEB से संपर्क करना चाहिए।
परीक्षा केंद्र पर क्या-क्या ले जाना जरूरी
JCECEBJharkhand BEd Entrance Exam 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी साथ ले जानी होगी। इसके साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी जरूरी होगा। उम्मीदवार आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी पहचान पत्र साथ ले जा सकते हैं। बिना एडमिट कार्ड और वैध आईडी के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।
परीक्षा के दिन इन नियमों का रखें ध्यान
उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि जांच और सत्यापन प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके। गेट बंद होने के बाद देर से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैलकुलेटर, किताबें या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवारों को केवल जरूरी स्टेशनरी, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र ही साथ रखने चाहिए। परीक्षा के दौरान OMR शीट और निरीक्षकों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
रिजल्ट और काउंसलिंग तक संभालकर रखें हॉल टिकट
JCECEB ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि परीक्षा खत्म होने के बाद भी एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखें। भविष्य में रिजल्ट, काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव