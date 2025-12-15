Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Jharkhand: 515 Schools &amp; Colleges Refuse to Submit Grant Forms; Amid Demand for 75% Fund Hike
Jharkhand: झारखंड में 515 स्कूल-कॉलेज ने नहीं भरा अनुदान प्रपत्र, 75% अनुदान वृद्धि की मांग

Jharkhand: झारखंड में 515 स्कूल-कॉलेज ने नहीं भरा अनुदान प्रपत्र, 75% अनुदान वृद्धि की मांग

संक्षेप:

Jharkhand: झारखंड राज्य के 515 उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, इंटरमीडिएट कॉलेज और मदरसा विद्यालयों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान ऑनलाइन प्रपत्र नहीं भरा।

Dec 15, 2025 08:53 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान, रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो
share

Jharkhand: झारखंड राज्य के 515 उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, इंटरमीडिएट कॉलेज और मदरसा विद्यालयों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान ऑनलाइन प्रपत्र नहीं भरा। अनुदान प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर तक निर्धारित थी। राज्य सरकार ने अनुदान प्रपत्र भरने के लिए एक माह का समय दिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अनुदान प्रपत्र ऑनलाइन भरना था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने अनुदान के लिए 100 करोड़ की राशि का बजटीए प्रावधान किया है। राज्य में 195 इंटर कॉलेज, 334 उच्च विद्यालय, 46 मदरसा विद्यालय और 40 संस्कृत विद्यालय प्रत्येक वर्ष अनुदान प्रपत्र भरते हैं। लगभग 625 संस्था हर साल अनुदान प्रपत्र भरते हैं।

इस वर्ष 10 से 15 नए संस्थान अनुदान भरने के लिए प्रस्वीकृति हुए हैं। लेकिन, 515 संस्थाओं ने यह कहते हुए अनुदान प्रपत्र नहीं भरा की जब तक 75% अनुदान वृद्धि के संलेख प्रस्ताव पर कैबिनेट की सहमति नहीं होगी, तब तक हम अनुदान प्रपत्र नहीं भरेंगे। इन संस्थानों में लगभग 8000 से 10000 शिक्षक कर्मचारी कार्यरत हैं, जो लगभग 25 से 30 वर्षों से 4 लाख से अधिक छात्रों को पढ़ा रहे हैं।

राज्य सरकार साल में एक बार अनुदान देती है। अनुदान की राशि बहुत ही कम है और 10 वर्षों में ₹एक भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह अनुदान की राशि जिला कोषागार के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा संस्थाओं के खाते में राशि भेजी जाती है। उसके बाद शासी निकाय द्वारा राशि का वितरण स्कूल कॉलेज में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों के बीच वितरित होता है। शिक्षकों और कर्मचारियों का कहना है कि वे कम अनुदान राशि से असंतुष्ट हैं, और अपनी मांगें पूरी होने तक वे आगे की प्रक्रिया में सहयोग नहीं करेंगे, जिससे इन संस्थानों से जुड़े हजारों लोगों का वित्तीय भविष्य अधर में लटक गया है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।