Jharkhand: झारखंड में 515 स्कूल-कॉलेज ने नहीं भरा अनुदान प्रपत्र, 75% अनुदान वृद्धि की मांग

Jharkhand: झारखंड राज्य के 515 उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, इंटरमीडिएट कॉलेज और मदरसा विद्यालयों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान ऑनलाइन प्रपत्र नहीं भरा। अनुदान प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर तक निर्धारित थी। राज्य सरकार ने अनुदान प्रपत्र भरने के लिए एक माह का समय दिया था।

अनुदान प्रपत्र ऑनलाइन भरना था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने अनुदान के लिए 100 करोड़ की राशि का बजटीए प्रावधान किया है। राज्य में 195 इंटर कॉलेज, 334 उच्च विद्यालय, 46 मदरसा विद्यालय और 40 संस्कृत विद्यालय प्रत्येक वर्ष अनुदान प्रपत्र भरते हैं। लगभग 625 संस्था हर साल अनुदान प्रपत्र भरते हैं।

इस वर्ष 10 से 15 नए संस्थान अनुदान भरने के लिए प्रस्वीकृति हुए हैं। लेकिन, 515 संस्थाओं ने यह कहते हुए अनुदान प्रपत्र नहीं भरा की जब तक 75% अनुदान वृद्धि के संलेख प्रस्ताव पर कैबिनेट की सहमति नहीं होगी, तब तक हम अनुदान प्रपत्र नहीं भरेंगे। इन संस्थानों में लगभग 8000 से 10000 शिक्षक कर्मचारी कार्यरत हैं, जो लगभग 25 से 30 वर्षों से 4 लाख से अधिक छात्रों को पढ़ा रहे हैं।