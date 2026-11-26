झज्जर की बेटी ने 2 बार निकाला यूपीएससी, बनीं IPS, अब नोएडा के अपराधियों की नींद उड़ाएंगी लेडी सिंघम नीतू कादयान
लेडी सिंघम IPS नीतू कादयान का तबादला अब नोएडा कमिश्नरेट कर दिया गया है। काशी में उनके कार्यकाल में सेक्स रैकेट, अवैध शराब रैकेट और साइबर अपराधियों की कमर टूट गई।
सख्त तेवर, बेखौफ अंदाज और अपराधियों के खिलाफ कड़े एक्शन के लिए चर्चित IPS अधिकारी और लेडी सिंघम नीतू कादयान का तबादला अब गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) कमिश्नरेट कर दिया गया है। वाराणसी के गोमती जोन की डीसीपी रहीं नीतू कादयान को यह नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2020 बैच की तेजतर्रार आईपीएस नीतू कादयान ने वाराणसी में डीसीपी बनने तक अपराध नियंत्रण की नई मिसाल पेश की। वाराणसी की जनता के बीच वह लोकप्रिय आईपीएस अधिकारी रहीं। उनके कार्यकाल में सेक्स रैकेट, अवैध शराब रैकेट और साइबर अपराधियों की कमर टूट गई। काशी में कानून का राज स्थापित करने के बाद अब नोएडा के अपराधियों में भी लेडी सिंघम की दस्तक से हड़कंप मच गया है।
डीयू के हंसराज कॉलेज की टॉपर रहीं
हरियाणा के झज्जर में आर्यनगर की रहने वाली नीतू कादयान ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में 158वीं रैंक हासिल की थी। इसके बाद वह यूपी कैडर की आईपीएस अफसर बनीं। हालांकि इससे पहले यूपीएससी 2017 क्रैक कर चुकी थी। तब उनकी रैंक 254 थी। भारतीय राजस्व सेवा (IRS) प्राप्त की थी जो उन्हें पसंद नहीं आई तो उन्होंने फिर से यूपीएससी में बैठने का फैसला किया। नीत का पैतृक गांव माजरा डी है। पिता संपूर्ण कादयान किसान हैं जबकि मां लक्ष्मी देवी सरकारी अस्पताल में ANM के पद पर काम करती हैं। स्कूली शिक्षा आरईडी स्कूल से हुई। इसके बाद डीयू का रुख किया।
पहली पोस्टिंग एसीपी चेतगंज के रूप में
चयन के बाद 2023 में उनकी पहली पोस्टिंग वाराणसी में एसीपी चेतगंज के रूप में हुई। सिर्फ एक साल बाद 2024 में उन्हें प्रमोशन मिला और वो एडीसीपी वरुणा जोन बन गईं। अभी भी इसी पद पर हैं। 2024 में उन्हें प्रमोशन मिला और वो एडीसीपी वरुणा जोन बन गईं। नोएडा तबादले से पहले वे वाराणसी कमिश्नरेट में DCP गोमती जोनके पद पर तैनात थीं। इससे पहले वे वाराणसी में ही ADCP (वरुणा और काशी जोन), DCP क्राइम और ACP चेतगंज जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं।
700 वकीलों के विरोध के कारण भी सुर्खियों में रही
आईपीएस नीतू वाराणसी में 700 वकीलों के विरोध के कारण भी सुर्खियों में रही थी। तब वकीलों ने आरोप लगाया था कि नीतू के इशारे पर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने सड़कों पर मोर्चा निकाला था और नीतू के खिलाफ प्रदर्शन किया था।
इसके अलावा वाराणसी में यूपी कॉलेज के कैंपस में एक छात्र की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक्शन के लिए वह चर्चा में आई थी। तब वह एडीसीपी वरुणा जोन थीं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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