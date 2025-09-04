JEECUP UP Polytechnic Vacant Seats Admission Opportunity 7th Round Special Counselling From Today JEECUP : यूपी पॉलिटेक्निक की हजारों खाली सीटों पर दाखिले का मौका, 7वें राउंड की स्पेशल काउंसलिंग आज से, अहम तिथियां, Career Hindi News - Hindustan
JEECUP UP Polytechnic Vacant Seats Admission Opportunity 7th Round Special Counselling From Today

JEECUP : यूपी पॉलिटेक्निक की हजारों खाली सीटों पर दाखिले का मौका, 7वें राउंड की स्पेशल काउंसलिंग आज से, अहम तिथियां

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की तरफ से सातवें चरण की विशेष काउन्सिलिंग 4 से 14 सितंबर तक कराई जाएगी। आवंटित अभ्यर्थियों को 10 से 12 सितम्बर तक अपने लॉगिन से ऑनलाइन परामर्श सुरक्षा शुल्क जमा करना होगा, जिसके उपरान्त सीट स्वतः फ्रीज हो जाएगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान Thu, 4 Sep 2025 09:22 AM
उत्तर प्रदेश में पालीटेक्निक कालेजो में रिक्त सीटों पर दाखिले को लेकर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की तरफ से सातवें चरण की विशेष काउन्सिलिंग 4 से 14 सितंबर तक कराई जाएगी। परिषद की तरफ से यह मौका उन अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है जो 27 जून से 2 सितम्बर 2025 तक आयोजित मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, या जिन्हें पूर्व के छह चरणों में सीट आवंटित नहीं हो सकी थी। इसके अतिरिक्त, छठवें चरण की विशेष काउन्सिलिंग में निर्धारित तिथियों पर अभिलेख सत्यापन न करा पाने वाले अभ्यर्थी भी इस चरण में सम्मिलित हो सकेंगे।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार ने बताया कि सातवें चरण की विशेष काउन्सिलिंग का कार्यक्रम 4 सितम्बर से 14 सितम्बर 2025 तक निर्धारित किया गया है। इस अवधि में 4 से 8 सितम्बर तक अभ्यर्थी रिक्त सीटों एवं अल्पसंख्यक संस्थानों में अल्पसंख्यक विशेष कोटा सीटों हेतु ऑनलाइन विकल्प भर सकेंगे। सीट आवंटन की प्रक्रिया 9 सितम्बर को पूरी की जाएगी। आवंटित अभ्यर्थियों को 10 से 12 सितम्बर तक अपने लॉगिन से ऑनलाइन परामर्श सुरक्षा शुल्क जमा करना होगा, जिसके उपरान्त सीट स्वतः फ्रीज हो जाएगी।

सचिव संजीव कुमार ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 10 से 13 सितम्बर 2025 तक जिला सहायता केंद्रों पर की जाएगी। सातवें चरण में सीट वापस लेने की अंतिम तिथि 14 सितम्बर 2025 निर्धारित की गई है। जबकि आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2025 सायं 5 बजे तक रहेगी। परिषद ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परिषद की वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in पर उपलब्ध काउन्सिलिंग शिड्यूल व दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर पोर्टल पर लॉगिन कर प्रक्रिया में प्रतिभाग सुनिश्चित करें।

गाइडलाइंस

- प्रवेश के लिए काउंसलिंग ऑनलाइन की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को उनकी मेरिट, विकल्पों और आरक्षण के आधार पर कॉलेज और पाठ्यक्रम आवंटित किए जाएंगे ।

- उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर को काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान चालू रखना होगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण जानकारी और ओटीपी मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे ।

- काउंसलिंग से संबंधित सभी जानकारी और दस्तावेज़, जैसे कि ओटीपी, आवंटन पत्र, पासवर्ड, और परीक्षा परिणाम, भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित Sandes App पर भी उपलब्ध रहेंगे ।

- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देशों की एक मुद्रित प्रति लें और उनका अच्छी तरह से अध्ययन करें ।

- उन्हें प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड, पंजीकरण फॉर्म, सीट स्वीकृति शुल्क की रसीद, सीट आवंटन पत्र, दस्तावेज़ सत्यापन पत्र, और अनंतिम प्रवेश पत्र की एक-एक प्रति सुरक्षित रखने की भी सलाह दी जाती है ।

शुल्क और भुगतान

सीट स्वीकृति शुल्क ₹3250 है, जिसमें से ₹3000 शिक्षण शुल्क में समायोजित किए जाएंगे और ₹250 काउंसलिंग शुल्क के रूप में देय होंगे । यह शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा । काउंसलिंग शुल्क किसी भी स्थिति में वापस या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा ।

- यदि किसी उम्मीदवार ने पहले से ही सीट स्वीकृति शुल्क जमा कर दिया था, लेकिन अभिलेख सत्यापन या प्रवेश शुल्क जमा करने जैसी काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा नहीं किया था, तो उसे सातवें चरण में फिर से ₹3250 का शुल्क जमा करना होगा ।

- दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, उम्मीदवारों को शेष प्रवेश शुल्क आवंटित संस्थान में जाकर जमा करना होगा ।

- विभिन्न संस्थानों के शुल्क की जानकारी www.afrcup2018.in वेबसाइट पर और सूचना बुलेटिन-2025 में उपलब्ध है ।

- पंजीकरण के समय, उम्मीदवार को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी जिले में एक सहायता केंद्र का चयन करना होगा ।

दस्तावेज़ सत्यापन के अलावा, अन्य सभी काउंसलिंग संबंधी कार्य उम्मीदवार कहीं से भी कंप्यूटर, टैब, या स्मार्टफोन का उपयोग करके पूरा कर सकते हैं ।

सातवें चरण की काउंसलिंग में असीमित विकल्प भरने की सुविधा होगी ।

सीट आवंटन के बाद, सीट स्वतः फ्रीज रहेगी और फ्लोट का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा ।

सीट आवंटन के बाद, उम्मीदवार को सीट स्वीकृति शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा और फिर अपने चुने हुए सहायता केंद्र पर जाकर अपने सभी मूल दस्तावेज़ों का सत्यापन कराना होगा ।

जो उम्मीदवार पहले से ही प्रथम से छठे चरण तक दस्तावेज़ सत्यापन करा चुके हैं, उन्हें पुनः सत्यापन के लिए सहायता केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रवेश और निकासी

शुल्क जमा करने और दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, उम्मीदवार अपने लॉगिन से

अनंतिम प्रवेश पत्र (Provisional Admission Letter) डाउनलोड कर सकते हैं ।

यह प्रवेश पूरी तरह से अस्थायी है और संस्थान में मूल दस्तावेज़ों की पुनः जांच की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार अपात्र पाया जाता है तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा ।

यदि कोई उम्मीदवार प्रवेश नहीं लेना चाहता है, तो वह अंतिम चरण से पहले तक आवंटित सीट को छोड़कर जमा किए गए सीट स्वीकृति शुल्क में से ₹3000 वापस ले सकता है ।

एक बार इस विकल्प का चयन करने के बाद, उम्मीदवार उस शैक्षणिक सत्र में किसी भी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा ।

शुल्क की वापसी केवल उम्मीदवार या अभिभावक के बैंक खाते में की जाएगी ।

शुल्क वापसी की प्रक्रिया वर्ष 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद की जाएगी ।

यदि किसी संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क के अलावा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है, तो उम्मीदवार इसकी शिकायत किसी भी राजकीय या अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थान में स्थापित सहायता केंद्र पर या लखनऊ में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के कार्यालय में कर सकते हैं ।

