JEECUP 2026: 30 अप्रैल तक नहीं भर पाए यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म? न हों निराश; आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी
यूपी पॉलिटेक्निक (JEECUP 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 10 मई 2026 तक बढ़ा दी गई है। नए एग्जाम शेड्यूल, करेक्शन विंडो और फॉर्म भरने का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस यहां जानें।
अगर आप भी उत्तर प्रदेश से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने का सपना देख रहे हैं और किसी वजह से अब तक अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो आपके लिए एक बेहद शानदार और राहत देने वाली खबर है। अक्सर ऐसा होता है कि आखिरी दिनों में वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है या फिर कोई जरूरी कागजात समय पर तैयार न होने की वजह से कई छात्र फॉर्म भरने से चूक जाते हैं। इसी जमीनी परेशानी को समझते हुए, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल, उत्तर प्रदेश (JEECUP) ने यूपीजेईई (UPJEE) पॉलिटेक्निक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। पहले यह माना जा रहा था कि 30 अप्रैल के बाद किसी को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अब काउंसिल ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, JEECUP 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत इसी साल 15 जनवरी 2026 को हुई थी। पहले से तय शेड्यूल के अनुसार आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 रखी गई थी। हालांकि, अब काउंसिल ने इस डेडलाइन को पूरे 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो उम्मीदवार अब तक अपना एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सके थे, वे अब 10 मई 2026 तक बिना किसी जल्दबाजी के अपना फॉर्म भर सकते हैं।
फॉर्म की गलतियों को सुधारने का भी मिलेगा मौका
हम इंसान हैं और फॉर्म भरते वक्त नाम, जन्मतिथि या पते में कोई न कोई छोटी-मोटी गलती हो ही जाती है। कई बार जल्दबाजी में साइबर कैफे वाले भी टाइपिंग में चूक कर देते हैं। ऐसे में आपको घबराने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काउंसिल ने उन उम्मीदवारों को भी एक और मौका दिया है, जो अपना फॉर्म पहले ही जमा कर चुके हैं लेकिन उसमें कुछ खामियां रह गई हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार, जिन आवेदकों ने रजिस्ट्रेशन की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, उन्हें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने की सहूलियत दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन करेक्शन विंडो 9 मई से लेकर 11 मई 2026 तक खुली रहेगी। इस तय समय के भीतर, आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने द्वारा सबमिट की गई जानकारी में जरूरी बदलाव कर सकेंगे।
कब होगी परीक्षा और कैसे आएगा एडमिट कार्ड?
अब जब फॉर्म भरने की टेंशन खत्म हो गई है, तो आपको अपनी तैयारी के लिए कमर कस लेनी चाहिए। JEECUP 2026 परीक्षा का आयोजन 15 मई से लेकर 22 मई 2026 के बीच किया जाएगा। यह परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी, जिसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में अलग-अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए राज्य के तमाम सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में बेहतरीन डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक प्रोग्राम्स में दाखिला मिलता है। परीक्षा की तारीख से कुछ दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ध्यान रहे कि बिना हॉल टिकट के किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, इसलिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और समय रहते इसे डाउनलोड जरूर कर लें।
फॉर्म भरने का सबसे आसान और सही तरीका
अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप घर बैठे या किसी भी नजदीकी सेंटर से आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं -
सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं: अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर में JEECUP का आधिकारिक पोर्टल `jeecup.admissions.nic.in` खोलें।
नया रजिस्ट्रेशन शुरू करें: होमपेज पर आपको "New Registration" (नया पंजीकरण) का एक लिंक दिखाई देगा, उस पर तुरंत क्लिक करें।
बेसिक जानकारी भरें: यहां आपको अपना पूरा नाम, चालू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जन्मतिथि जैसी बुनियादी जानकारी दर्ज करनी होगी।
लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाएं: इस प्रोसेस को सबमिट करते ही आपके मोबाइल और ईमेल पर एक जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा।
फॉर्म पूरा करें: अब इन्हीं क्रेडेंशियल्स की मदद से सुरक्षित लॉगिन करें। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल, पढ़ाई-लिखाई की जानकारी (शैक्षणिक योग्यता), घर का पूरा पता और अपने पसंदीदा कोर्स का चुनाव सावधानी से करें।
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें: अपनी एक हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, साफ सिग्नेचर और जरूरी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करें। ध्यान रहे कि ये सभी फाइलें साफ हों और बताए गए तय फॉर्मेट में ही हों।
फीस पेमेंट: आखिर में अपनी कैटेगरी के हिसाब से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन फीस जमा कर दें।
फाइनल सबमिशन: सबमिट बटन दबाने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। सब कुछ सही होने पर ही 'Submit' पर क्लिक करें। भविष्य की जरूरत के लिए कंफर्मेशन पेज का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव