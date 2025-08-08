JEECUP UP Polytechnic Admission : UPJEE 91000 UP polytechnic seats vacant institute is on the verge of closure UP Polytechnic JEECUP : यूपी पॉलीटेक्निक संस्थानों में 91 हजार सीटें खाली, इंस्टीट्यूट बंदी की कगार पर, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़JEECUP UP Polytechnic Admission : UPJEE 91000 UP polytechnic seats vacant institute is on the verge of closure

UP Polytechnic JEECUP : यूपी पॉलीटेक्निक संस्थानों में 91 हजार सीटें खाली, इंस्टीट्यूट बंदी की कगार पर

UP Polytechnic JEECUP : उत्तर प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में इस बार 91 हजार 428 सीटें खाली रह गई हैं। 441 पॉलीटेक्निक संस्थानों मे 1,48,534 सीट पर दाखिले होने थे। अभ्यर्थियों के दाखिला न लेने से कई निजी संस्थान बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, लखनऊFri, 8 Aug 2025 06:03 AM
share Share
Follow Us on
UP Polytechnic JEECUP : यूपी पॉलीटेक्निक संस्थानों में 91 हजार सीटें खाली, इंस्टीट्यूट बंदी की कगार पर

UP Polytechnic JEECUP : उत्तर प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में इस बार 91 हजार 428 सीटें खाली रह गई हैं। 441 पॉलीटेक्निक संस्थानों मे 1,48,534 सीट पर दाखिले होने थे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से प्रवेश परीक्षा में 331174 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। चार चरण की काउंसलिंग में 78878 हजार आवंटित सीटों में 56886 ने दाखिला लिया है। 31179 सीटें राजकीय पॉलीटेक्निक की हैं। अभ्यर्थियों के दाखिला न लेने से कई निजी संस्थान बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं।

निजी संस्थानों में 75 हजार से अधिक सीटें रिक्त

प्रदेश में 240 निजी पॉलिटेक्निक संस्थान में 89937 सीट हैं। सिर्फ 14827 सीटें ही फुल हो पाईं हैं। जबकि 75110 सीटें खाली रह गईं हैं। अधिकारियों का कहना है कि निजी संस्थानों को सीधे प्रवेश लेने की छूट नहीं है। इससे निजी संस्थानों में सीटें नहीं भर पा रही हैं। बता दें कि राजकीय पॉलीटेक्निक एक पाठ्यक्रम की 12 हजार रुपये फीस ले रहे हैं। वहीं निजी संस्थान 30 हजार रुपये से अधिक फीस ले रहे हैं। इसके अलावा छात्रावास का शुल्क अलग से लेते हैं। शिक्षकों का कहना है कि प्लेसमेंट की बड़ी समस्या है।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने कहा कि पॉलीटेक्टिक के विभिन्न ग्रुप में दाखिल के लिये आयोजित चार चरण की काउंसलिंग में राजकीय पॉलीटेक्निक में 79 फीसदी और अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थानों में 65 फीसदी से अधिक सीटें भर गई हैं। निजी संस्थानों में भारी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं।

UP Polytechnic Jeecup Jeecup.nic.in अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।