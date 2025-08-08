UP Polytechnic JEECUP : यूपी पॉलीटेक्निक संस्थानों में 91 हजार सीटें खाली, इंस्टीट्यूट बंदी की कगार पर

UP Polytechnic JEECUP : उत्तर प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में इस बार 91 हजार 428 सीटें खाली रह गई हैं। 441 पॉलीटेक्निक संस्थानों मे 1,48,534 सीट पर दाखिले होने थे। अभ्यर्थियों के दाखिला न लेने से कई निजी संस्थान बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं।

UP Polytechnic JEECUP : उत्तर प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में इस बार 91 हजार 428 सीटें खाली रह गई हैं। 441 पॉलीटेक्निक संस्थानों मे 1,48,534 सीट पर दाखिले होने थे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से प्रवेश परीक्षा में 331174 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। चार चरण की काउंसलिंग में 78878 हजार आवंटित सीटों में 56886 ने दाखिला लिया है। 31179 सीटें राजकीय पॉलीटेक्निक की हैं। अभ्यर्थियों के दाखिला न लेने से कई निजी संस्थान बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं।

निजी संस्थानों में 75 हजार से अधिक सीटें रिक्त प्रदेश में 240 निजी पॉलिटेक्निक संस्थान में 89937 सीट हैं। सिर्फ 14827 सीटें ही फुल हो पाईं हैं। जबकि 75110 सीटें खाली रह गईं हैं। अधिकारियों का कहना है कि निजी संस्थानों को सीधे प्रवेश लेने की छूट नहीं है। इससे निजी संस्थानों में सीटें नहीं भर पा रही हैं। बता दें कि राजकीय पॉलीटेक्निक एक पाठ्यक्रम की 12 हजार रुपये फीस ले रहे हैं। वहीं निजी संस्थान 30 हजार रुपये से अधिक फीस ले रहे हैं। इसके अलावा छात्रावास का शुल्क अलग से लेते हैं। शिक्षकों का कहना है कि प्लेसमेंट की बड़ी समस्या है।