JEECUP Toppers List 2026: यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के किसने किया टॉप, ग्रुप वाइज लिस्ट
JEECUP Topper List 2026 : यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के ग्रुप ए में आजमगढ़ के अंकित यादव ने 396 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया। ग्रुप बी में गोरखपुर के अखिलेश ने टॉप किया है। नतीजे शु्क्रवार को घोषित हुए।
JEECUP Topper List 2026 : उत्तर प्रदेश की विभिन्न राजकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी पॉलीटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटेक्निक)-2026 का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉ. एम.के. शन्मुगा सुन्दरम की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षा परिणाम सार्वजनिक करने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। जिससे प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
किस ग्रुप में किसने किया टॉप
जारी परिणाम के अनुसार विभिन्न ग्रुपों में प्रदेश के अनेक मेधावी विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- ग्रुप 'ए' में आजमगढ़ के अंकित यादव ने 396 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया।
- ग्रुप बी में गोरखपुर के अखिलेश ने टॉप किया है।
- ग्रुप सी में बलिया के कृष्णा ने टॉप किया।
- ग्रुप डी में पीलीभीत के संजीव तिवारी अव्वल आए।
- ग्रुप ई में लखनऊ की प्रतीक्षा सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- ऑनलाइन काउंसलिंग 25 जून से एक अगस्त तक होगी।
- 20 फेल, बाकी सब पात्र होंगे कांउसलिंग के लिए
- संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन दो से नौ जून तक कंप्यूटर आधारित प्रणाली से हुआ था।
182 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा:
परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 182 परीक्षा केंद्रों पर प्रतिदिन तीन पालियों में शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से हुई। परिषद के अनुसार 4,23,795 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 3,34,298 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। 89,497 ने परीक्षा छोड़ी। सिर्फ 20 छात्र उत्तीर्ण नहीं कर सके।
भ्रामक सूचना या अफवाह पर विश्वास न करें
परीक्षा परिणाम के आधार पर 3,34,262 अभ्यर्थी (99.99 प्रतिशत) आगामी ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया के लिए पात्र घोषित किए गए हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपना परीक्षा परिणाम एवं काउंसिलिंग से संबंधित समस्त जानकारी केवल परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर ही देखें तथा किसी भी भ्रामक सूचना अथवा अफवाह पर विश्वास न करें।
इंजीनियरिंग की 151000 एवं फार्मेसी की 1.21 हजार सीट
अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय से अपनी प्रवेश संबंधी सभी औपचारिकताएं पूर्ण करें। परिषद सचिव संजीव सिंह ने बताया कि पॉलीटेक्निक में इंजीनियरिंग की एक लाख 51 हजार एवं फार्मेसी की 1.21 हजार सीट है। इन पर ऑनलाइन काउंसलिंग माध्यम से प्रवेश लिया जाएगा।
यूनीरैंक में एलयू, यूपी के राज्य विवि में प्रथम
लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक बार फिर राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मजबूत की है। अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी यूनीरैंक 2026 की रैंकिंग में विवि ने उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर उसे 44वीं और वैश्विक स्तर पर 3148वीं रैंक मिली है। रैंकिंग में प्रदेश के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान पाने वाला एलयू एकमात्र राज्य विवि बना है। एलयू प्रशासन के अनुसार उपलब्धि संस्थान की बढ़ती पहचान का परिणाम है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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