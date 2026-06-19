JEECUP Result 2026 Direct Link: यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट jeecup.admissions.nic.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
JEECUP Result 2026 OUT, Link: यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का रिजल्ट जारी हो गया है। छात्र jeecup.admissions.nic.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं।
JEECUP Result 2026 Direct Link: यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणामों की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थी अब बिना किसी देरी के परिषद की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड (UPJEE) और रैंक देख सकते हैं। जेईईसीयूपी रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। इससे पहले परिषद ने आंसर-की जारी की थी जिस पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था। जेईईसीयूची प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसके आधार पर उन्हें विभिन्न संस्थानों में प्रवेश के लिए सीटें आवंटित की जाएंगी।
अब शुरू होगा काउंसलिंग का दौर, तैयार रखें अपने डाक्यूमेंट्स
लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद, अब छात्रों का अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाला है। पास हुए सभी अभ्यर्थियों को उनकी रैंक के आधार पर सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सीटें आवंटित की जाएंगी।
काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान छात्रों को अपनी पसंद के कॉलेजों और कोर्स (जैसे- सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस आदि) का चयन करना होगा। छात्र काउंसलिंग शुरू होने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे- एडमिट कार्ड, स्कोरकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और शैक्षणिक सर्टिफिकेट्स तैयार रखें, ताकि दाखिले के समय कोई परेशानी न हो।
JEECUP 2026 का रिजल्ट ऑनलाइन कैसे चेक करें?
पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम देखने के लिए छात्र नीचे दिए गए बेहद आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर आपको "Download Score Card of JEECUP 2026" का सीधा लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
3. इसके बाद एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number) और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
4. स्क्रीन पर दिख रहे सुरक्षा पिन को तय बॉक्स में भरें और 'Sign In' बटन पर क्लिक करें।
5. अब आपका रिजल्ट, कुल प्राप्तांक और ओपन रैंक स्क्रीन पर आ जाएगी। भविष्य में काउंसलिंग और कॉलेज अलॉटमेंट के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
JEECUP 2026: कोर्स और संबंधित ग्रुप
A इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा
B कृषि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
C फैशन डिजाइन, गृह विज्ञान, टेक्सटाइल डिजाइन और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
D मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटेरियल पैक्टिस, लाइब्रेरी एवं इंफोर्मेशन साइंस
E1 (बायो) फार्मेसी में डिप्लोमा
E2 (गणित) फार्मेसी में डिप्लोमा।
F बायोटेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (टिशू कल्चर)
G स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
H होटल मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा
। एयरक्राफ्ट मेन्टेनेंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
K1-K8 इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लेटरल एंट्री।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स