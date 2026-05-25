JEECUP Admit Card 2026: यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम एडमिट कार्ड का इंतजार, यहां कर पाएंगे डाउनलोड
JEECUP Admit Card 2026: यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। छात्र jeecup.admissions.nic.in पर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।
JEECUP Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (JEECUP) द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट सामने आया है। परिषद की ओर से परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। परीक्षा के आयोजन और समय-सारणी में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जो छात्र इस परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, वे पोर्टल लाइव होने के बाद अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।
परीक्षा की तारीखों में हुआ बड़ा बदलाव
परिषद ने अभ्यर्थियों से प्राप्त विभिन्न अनुरोधों और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के पुराने कार्यक्रम को बदल दिया है। यूपी पॉलिटेक्निक 2026 की प्रवेश परीक्षा अब 2 जून से 9 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। पहले जारी टाइमटेबल के अनुसार, यह परीक्षा 15 मई से 22 मई 2026 के बीच होनी तय थी। बता दें कि इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू हुई थी। विभिन्न चरणों में तारीख बढ़ाने के बाद आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई तय की गई थी।
कंप्यूटर आधारित परीक्षा और मार्किंग स्कीम
यह प्रवेश परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन यानी कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट (ढाई घंटे) का समय मिलेगा। छात्रों की सहूलियत के लिए यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी।
परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित विषयों से कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। परीक्षा में सही उत्तर देने पर अभ्यर्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। वहीं गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा (नेगेटिव मार्किंग)। बिना प्रयास किए छोड़े गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आसान तरीका
- सबसे पहले यूपी पॉलिटेक्निक की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिख रहे "Download JEECUP Admit Card 2026" लिंक पर क्लिक करें।
3. अपने संबंधित कोर्स ग्रुप का चयन करें और अपना आवेदन नंबर (Application Number) और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करें।
4. लॉगिन करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका एक साफ प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
एडमिट कार्ड पर छात्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, समय, परीक्षा केंद्र का पूरा पता और फोटो-हस्ताक्षर जैसे विवरण दर्ज होंगे, जिनकी जांच अच्छी तरह कर लें। परीक्षा के दिन केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड सरकारी फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड), एक हालिया फोटो और केवल एक पारदर्शी बॉलपॉइंट पेन ही ले जाने की अनुमति होगी। मोबाइल, कैलकुलेटर या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर सख्त पाबंदी रहेगी। परीक्षा संपन्न होने के बाद जून या जुलाई में ऑनलाइन काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
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