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UP Board Result 2026: 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए jeecup का भी है विकल्प, जानें क्या है पात्रता

Apr 23, 2026 01:43 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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UPMSP UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, जिनके लिए JEECUP एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं कि JEECUP क्या है और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है।

UP Board Result 2026: 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए jeecup का भी है विकल्प, जानें क्या है पात्रता

UPMSP UP Board Result 2026: यदि आप उत्तर प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र हैं और आपने बोर्ड परीक्षा को पास कर लिया है, तो यह खबर आपके लिए हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्र यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, जिनके लिए JEECUP एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं कि JEECUP क्या है और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। UP Board Result 2026 Link

क्या है JEECUP

JEECUP यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश, राज्य के सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी आदि डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए हर साल राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। 10वीं और 12वीं के बाद जो छात्र डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए JEECUP एक शानदार विकल्प है।

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JEECUP के लिए पात्रता

JEECUP एक राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा है, जिसे उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाता है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को JEECUP की पात्रता को ध्यान से समझ लेना चाहिए। पात्रता के अनुसार, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही, अभ्यर्थी ने 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ पास किया होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार को संबंधित कोर्स के लिए निर्धारित मेडिकल और स्वास्थ्य मानकों को भी पूरा करना आवश्यक है।

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कोर्स का नाम और योग्यता विवरण

1. इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा (ग्रुप A)

योग्यता: 10वीं पास, न्यूनतम 35% अंकों के साथ

2.एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग (ग्रुप B)

योग्यता: 10वीं पास, एग्रीकल्चर विषय के साथ और 35% अंक या 12वीं में एग्रीकल्चर विषय होना चाहिए

3. फैशन डिजाइनिंग एवं गारमेंट टेक्नोलॉजी, होम साइंस, टेक्सटाइल डिजाइन और टेक्सटाइल डिजाइन (प्रिंटिंग) (ग्रुप C)

योग्यता: 10वीं पास, न्यूनतम 35% अंकों के साथ

4. मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एवं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस (ग्रुप D)

योग्यता: 12वीं पास या समकक्ष

10वीं या 12वीं में हिंदी और अंग्रेजी विषय अनिवार्य

5. लाइब्रेरी एवं इंफॉर्मेशन साइंस (ग्रुप D)

योग्यता: 12वीं पास

6. डिप्लोमा इन फार्मेसी (ग्रुप E)

योग्यता- 10+2 पास, फिजिक्स और केमिस्ट्री अनिवार्य विषय

साथ में मैथ्स या बायोलॉजी (जूलॉजी और बॉटनी)

7. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी (टिशू कल्चर) (ग्रुप F)

योग्यता: बीएससी पास, बायोलॉजी और केमिस्ट्री/बायोकेमिस्ट्री के साथ

10. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स (ग्रुप G)

योग्यता: किसी भी विषय में ग्रेजुएट

12. डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी (ग्रुप H)

योग्यता: 12वीं पास, न्यूनतम 35% अंकों के साथ

13. डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग (ग्रुप I)

योग्यता: 12वीं पास और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य

14. डिप्लोमा इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री (ग्रुप K)

योग्यता:

12वीं पास (साइंस के साथ)

या

12वीं पास (साइंस/टेक्निकल विषयों के साथ)

या

10वीं पास + संबंधित विषय में 2 वर्ष का आईटीआई कोर्स

कब होती है JEECUP परीक्षा?

UPJEE 2026 एक राज्य स्तरीय परीक्षा है। यह साल में 1 बार आयोजित की जाती है और एडमिशन एंट्रेंस परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों से बनी मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है।

परीक्षा पैटर्न

JEECUP की परीक्षा 150 मिनट की होगी और यह अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में होगी। परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 4 अंक का है।

जरूरी डाक्यूमेंट्स

उम्मीदवारों को JEECUP आवेदन फॉर्म भरते समय अपनी पात्रता से जुड़ी सभी जानकारी सही और वैध देनी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार की जानकारी गलत पाई जाती है या वह पात्र नहीं होता है, तो उसे प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फॉर्म भरते इन डाक्यूमेंट्स की जरूरत होती है-

वैध ईमेल आईडी

वैध मोबाइल नंबर

फोटो पहचान पत्र (ID Proof)

जन्म तिथि का प्रमाण

सभी शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट

फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

अन्य जरूरी दस्तावेज

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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