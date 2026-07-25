JEECUP Counselling 2026: 27 जुलाई से चॉइस फिलिंग शुरू, इन तारीखों का रखें ध्यान; जानें पूरी टाइमलाइन
JEECUP काउंसलिंग 2026 राउंड 4 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 27 से 29 जुलाई तक चॉइस फिलिंग की जाएगी। वहीं 30 जुलाई को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित होगा।
उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई का सपना संजोए लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल, उत्तर प्रदेश यानी JEECUP ने UPJEE (पॉलिटेक्निक) 2026 काउंसलिंग के चौथे राउंड का शेड्यूल आ गया है। यह राउंड ऑनलाइन विशेष काउंसलिंग के दूसरे चरण के तहत आयोजित किया जा रहा है, और इसमें उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दूसरे राज्यों के वे उम्मीदवार भी हिस्सा ले सकेंगे जो पिछले राउंड्स में सीट हासिल नहीं कर पाए थे। जो छात्र अब तक एडमिशन की दौड़ में पीछे रह गए थे, उनके लिए यह मौका किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। संशोधित शेड्यूल के मुताबिक राउंड 4 की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू होकर 29 जुलाई 2026 तक चलेगी। इसके बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 30 जुलाई 2026 को घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट होगी, उन्हें फ्रीज या फ्लोट का विकल्प चुनना होगा, काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी और तय समय सीमा के भीतर दस्तावेज सत्यापन कराकर अपना एडमिशन पक्का करना होगा।
राउंड 4 की अहम तारीखें
अगर आप भी इस राउंड में शामिल होने जा रहे हैं, तो नीचे दी गई तारीखों को ध्यान से नोट कर लें, क्योंकि जरा सी चूक आपकी सीट पर भारी पड़ सकती है -
- राउंड 4 चॉइस फिलिंग: 27 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक
- राउंड 4 सीट अलॉटमेंट: 30 जुलाई 2026
- फ्रीज/फ्लोट विकल्प और सिक्योरिटी फीस भुगतान: 31 जुलाई से 3 अगस्त 2026 (शाम 5 बजे तक)
- हेल्प सेंटर पर दस्तावेज सत्यापन: 31 जुलाई से 4 अगस्त 2026 (शाम 6 बजे तक)
- सीट वापसी (विड्रॉल): 5 अगस्त 2026
सीट अलॉटमेंट के बाद क्या करना होगा
राउंड 4 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद उम्मीदवारों को अपने लॉगिन पोर्टल के जरिए फ्रीज या फ्लोट में से कोई एक विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। जो छात्र फ्रीज विकल्प चुनते हैं, यानी जो अपनी अलॉट हुई सीट से पूरी तरह संतुष्ट हैं और आगे किसी और राउंड में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें तय सिक्योरिटी डिपॉजिट और काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी। इसके बाद उन्हें अपने जिले के तय हेल्प सेंटर पर जाकर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
वहीं जो उम्मीदवार फ्लोट का विकल्प चुनते हैं, वे मौजूदा सीट को अपने पास रखते हुए भी अगले राउंड में बेहतर कॉलेज या ब्रांच पाने की उम्मीद बनाए रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर तय समय सीमा के भीतर फीस भुगतान या दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया, तो अलॉट हुई सीट हाथ से निकल भी सकती है। ऐसे में लापरवाही बिल्कुल न बरतें और हर स्टेप समय पर पूरा करें।
इस पूरे शेड्यूल में एक और अहम पहलू यह है कि जिन छात्रों को अलॉट सीट पसंद नहीं आती, या जो किसी वजह से एडमिशन नहीं लेना चाहते, उनके लिए 5 अगस्त 2026 को सीट वापस लेने यानी विड्रॉल का विकल्प भी दिया गया है। यह सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद है जो किसी दूसरी परीक्षा या विकल्प पर विचार कर रहे हों।
JEECUP प्रशासन की तरफ से बार-बार यही सलाह दी जा रही है कि उम्मीदवार आधिकारिक काउंसलिंग पोर्टल पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें, क्योंकि तारीखों में बदलाव की संभावना हमेशा बनी रहती है। साथ ही, हर एडमिशन संबंधी औपचारिकता को तय समय सीमा के भीतर पूरा करना बेहद जरूरी है, ताकि अंतिम समय की भागदौड़ और सीट रद्द होने जैसी परेशानी से बचा जा सके।
गौरतलब है कि इस साल की काउंसलिंग प्रक्रिया कई चरणों में चल रही है, जिसमें राउंड 1 से 3 सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों के लिए आरक्षित रहे, जबकि राउंड 4 और 5 में दूसरे राज्यों के पात्र उम्मीदवारों को भी मौका दिया जा रहा है। ऐसे में जो छात्र अब तक इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह राउंड एक नई उम्मीद लेकर आया है। कुल मिलाकर, अगर आप UPJEE पॉलिटेक्निक 2026 के इस राउंड में शामिल होना चाहते हैं, तो 27 जुलाई से पहले अपने सभी दस्तावेज और जरूरी जानकारी तैयार रखें, ताकि चॉइस फिलिंग के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और आप समय रहते अपनी पसंद का कॉलेज और कोर्स चुन सकें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव