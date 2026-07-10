JEECUP Counselling 2026: यूपी पॉलिटेक्निक राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी, ऐसे करें चेक
काउंसलिंग में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके सीट अलॉटमेंट स्टेटस और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे।
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (पॉलिटेक्निक), उत्तर प्रदेश (JEECUP) आज 10 जुलाई 2026 को यूपी पॉलिटेक्निक राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी करेगा। काउंसलिंग में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके सीट अलॉटमेंट स्टेटस और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। राउंड 2 का रिजल्ट जारी होने के बाद जिन उम्मीदवारों को सीट मिलेगी, उन्हें 11 से 13 जुलाई 2026 के बीच फ्रीज या फ्लोट विकल्प चुनना होगा। साथ ही, उन्हें लॉगिन करके सिक्योरिटी फीस और काउंसलिंग फीस भी जमा करनी होगी।
JEECUP काउंसलिंग 2026 के आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक, फ्रीज (Freeze) विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को 11 से 14 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक जिला सहायता केंद्र पर जाकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। वहीं, जो उम्मीदवार अपनी आवंटित सीट छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए 15 जुलाई 2026 को सीट विदड्रॉल का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।
JEECUP राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाएं।
होमपेज पर Round 2 Seat Allotment Result लिंक पर क्लिक करें।
अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
Submit बटन पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिखाई देगा।
भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
JEECUP काउंसलिंग 2026 के लिए जरूरी दस्तावेज
दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवारों को ये दस्तावेज साथ ले जाने होंगे:
JEECUP एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड
JEECUP सीट अलॉटमेंट लेटर
कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व पासिंग सर्टिफिकेट
वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस)
उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल), यदि लागू हो
जाति प्रमाण पत्र (SC, ST, OBC या EWS), यदि लागू हो
आय प्रमाण पत्र (यदि फीस में छूट के लिए आवश्यक हो)
पासपोर्ट साइज की हाल की 4 से 6 फोटो
ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) या चरित्र प्रमाण पत्र
माइग्रेशन सर्टिफिकेट (यदि 10वीं या 12वीं उत्तर प्रदेश के बाहर के बोर्ड से पास की हो)
दूसरे राउंड से जुड़ी मुख्य तिथियां
सीट आवंटन परिणामः: 10 जुलाई 2026
सीट स्वीकार करने के लिए फीस जमा करने की तिथि: 11 जुलाई से 13 जुलाई 2026
दस्तावेज सत्यापन: 11 जुलाई से 14 जुलाई 2026
सीट वापस लेने (विदड्रॉ) की अंतिम तिथि: 15 जुलाई 2026
JEECUP 2026 काउंसलिंग शेड्यूल (राउंड-3)
चॉइस फिलिंग/संशोधनः 16 से 17 जुलाई 2026
सीट आवंटन परिणामः: 20 जुलाई 2026
JEECUP 2026 काउंसलिंग के लिए पात्रता
उत्तर प्रदेश के निवासी, जिन्होंने UPJEE (पॉलीटेक्निक) 2026 परीक्षा दी है।
अन्य राज्यों के वे अभ्यर्थी, जिन्होंने अपनी योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश के किसी संस्थान से पास की है।
उत्तर प्रदेश में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे भी काउंसलिंग के लिए पात्र हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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