JEECUP Counselling 2026: यूपी पॉलिटेक्निक राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी, ऐसे करें चेक

काउंसलिंग में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके सीट अलॉटमेंट स्टेटस और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (पॉलिटेक्निक), उत्तर प्रदेश (JEECUP) आज 10 जुलाई 2026 को यूपी पॉलिटेक्निक राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी करेगा। काउंसलिंग में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके सीट अलॉटमेंट स्टेटस और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। राउंड 2 का रिजल्ट जारी होने के बाद जिन उम्मीदवारों को सीट मिलेगी, उन्हें 11 से 13 जुलाई 2026 के बीच फ्रीज या फ्लोट विकल्प चुनना होगा। साथ ही, उन्हें लॉगिन करके सिक्योरिटी फीस और काउंसलिंग फीस भी जमा करनी होगी।

JEECUP काउंसलिंग 2026 के आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक, फ्रीज (Freeze) विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को 11 से 14 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक जिला सहायता केंद्र पर जाकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। वहीं, जो उम्मीदवार अपनी आवंटित सीट छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए 15 जुलाई 2026 को सीट विदड्रॉल का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

JEECUP राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर Round 2 Seat Allotment Result लिंक पर क्लिक करें।

अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

Submit बटन पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिखाई देगा।

भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

JEECUP काउंसलिंग 2026 के लिए जरूरी दस्तावेज दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवारों को ये दस्तावेज साथ ले जाने होंगे:

JEECUP एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड

JEECUP सीट अलॉटमेंट लेटर

कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व पासिंग सर्टिफिकेट

वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस)

उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल), यदि लागू हो

जाति प्रमाण पत्र (SC, ST, OBC या EWS), यदि लागू हो

आय प्रमाण पत्र (यदि फीस में छूट के लिए आवश्यक हो)

पासपोर्ट साइज की हाल की 4 से 6 फोटो

ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) या चरित्र प्रमाण पत्र

माइग्रेशन सर्टिफिकेट (यदि 10वीं या 12वीं उत्तर प्रदेश के बाहर के बोर्ड से पास की हो)

दूसरे राउंड से जुड़ी मुख्य तिथियां सीट आवंटन परिणामः: 10 जुलाई 2026

सीट स्वीकार करने के लिए फीस जमा करने की तिथि: 11 जुलाई से 13 जुलाई 2026

दस्तावेज सत्यापन: 11 जुलाई से 14 जुलाई 2026

सीट वापस लेने (विदड्रॉ) की अंतिम तिथि: 15 जुलाई 2026

JEECUP 2026 काउंसलिंग शेड्यूल (राउंड-3)

चॉइस फिलिंग/संशोधनः 16 से 17 जुलाई 2026

सीट आवंटन परिणामः: 20 जुलाई 2026

JEECUP 2026 काउंसलिंग के लिए पात्रता उत्तर प्रदेश के निवासी, जिन्होंने UPJEE (पॉलीटेक्निक) 2026 परीक्षा दी है।

अन्य राज्यों के वे अभ्यर्थी, जिन्होंने अपनी योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश के किसी संस्थान से पास की है।