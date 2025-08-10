JEECUP Counselling 2025 Round 5 allotment result for UPJEE today at jeecup.admissions.nic.in check here direct link JEECUP Counselling 2025: यूपी पॉलिटेक्निक राउंड 5 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक, Career Hindi News - Hindustan
JEECUP Seat Allotment Result 2025: संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की ओर से आज 10 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (यूपीजेईई) पॉलिटेक्निक काउंसलिंग राउंड 5 का रिजल्ट जारी किया जाएगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 10:54 AM
JEECUP 2025 Round 5 Seat Allotment Result: संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की ओर से आज 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (यूपीजेईई) पॉलिटेक्निक काउंसलिंग राउंड 5 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया है वे आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकेंगे। राउंड 5 काउंसलिंग रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद छात्रों को सीट को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद उन्हें 11 अगस्त से 14 अगस्त तक उन्हें अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। छात्रों को फीस ऑनलाइन माध्यम से ही भरनी होगी, जिसके लिए उन्हें 11 अगस्त से 13 अगस्त तक का समय मिलेगा। अगर आप अपनी सीट को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 14 अगस्त का दिन दिया गया है, आप 14 अगस्त को अपनी सीट से एडमिशन विड्रॉल कर सकते हैं।

यदि छात्र को किसी कॉलेज में सीट आवंटित की जाती है, तो छात्र को 3000 रुपये की सीट एक्सेप्टेंस फीस और 250 रुपये की काउंसलिंग फीस भरनी होगी। सीट अलॉटमेंट के बाद फीस भरने की प्रक्रिया के बाद, उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर बाकी बची हुई फीस को जमा करना होगा। इसके बाद छात्र अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

JEECUP 2025: यूपीजेईई राउंड 5 अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे करें चेक-

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in. पर जाएं।

2. इसके बाद होम पर दिए उपलब्ध राउंड 5 के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना एप्लिकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन भरें।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपने रिजल्ट को चेक कीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

