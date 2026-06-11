JEECUP Answer Key 2026 OUT, Direct Link: यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा आंसर-की जारी, डाउनलोड लिंक
JEECUP Answer Key 2026 link , jeecup.admissions.nic.in : यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 की आंसर-की जारी कर दी गई है। छात्र jeecup.admissions.nic.in पर जाकर आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
JEECUP Answer Key 2026 Download link , jeecup.admissions.nic.in : उत्तर प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन की दौड़ अब अपने अगले चरण में पहुंच गई है। 'जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल, उत्तर प्रदेश' (JEECUP) ने यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर-की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। जो छात्र इस राज्य-स्तरीय प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।
2 से 9 जून तक हुई थी परीक्षा, लाखों छात्रों को था इंतजार
इस साल जेईईसीयूपी (JEECUP 2026) परीक्षा का आयोजन 2 जून से 9 जून 2026 के बीच उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश के इच्छुक लाखों छात्र आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने अनुमानित स्कोर का पता लगा सकें। आंसर-की लाइव होने के बाद छात्र फाइनल रिजल्ट से पहले ही अपने प्रदर्शन का सटीक मूल्यांकन कर सकते हैं।
15 जून तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति, लगेगा इतना शुल्क
यदि किसी छात्र को काउंसिल द्वारा जारी की गई आंसर-की के किसी प्रश्न या उत्तर पर कोई संदेह या आपत्ति है, तो उसे चुनौती देने का पूरा मौका दिया गया है। काउंसिल ने इसके लिए ऑब्जेक्शन विंडो को ओपन कर दिया है, जो 15 जून 2026 तक एक्टिव रहेगी। आपत्ति दर्ज कराने के लिए छात्रों को प्रति प्रश्न 100 रुपये का गैर-रिफंडेबल शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। इसके साथ ही छात्रों को अपनी आपत्ति के समर्थन में जरूरी डॉक्यूमेंट या प्रमाण भी अपलोड करने होंगे। काउंसिल इन सभी आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों से कराएगी और यदि दावा सही पाया गया, तो उसी के आधार पर फाइनल आंसर-की और रिजल्ट तैयार किया जाएगा।
समझें मार्किंग स्कीम: कैसे कैलकुलेट करें अपना स्कोर?
JEECUP परीक्षा की मार्किंग स्कीम को समझकर छात्र आसानी से अपने अनुमानित स्कोर की गणना कर सकते हैं। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 4 अंक दिए जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, यानी हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। जिन प्रश्नों को छात्रों ने हल नहीं किया है, उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा।
कैसे चेक करें आंसर-की
स्टेज 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: jeecup.admissions.nic.in
स्टेज 2: उपलब्ध UP Polytechnic Answer Key 2026 डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें
स्टेज 3: लॉगिन क्रेडेंशियल सबमिट करें
स्टेज 4: JEECUP Answer Key 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगी
स्टेज 5: PDF देखें और डाउनलोड करें
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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