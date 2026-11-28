संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) ने वर्ष 2027 की प्रवेश परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 20 अप्रैल 2027 तक आवेदन कर सकेंगे।

अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) ने वर्ष 2027 की प्रवेश परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 20 अप्रैल 2027 तक आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि इस प्रवेश परीक्षा के जरिए राज्य के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित अलग-अलग डिप्लोमा कोर्स में दाखिला मिलता है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को परिषद की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाना होगा।

मई के पहले सप्ताह में होगी प्रवेश परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक, JEECUP 2027 की परीक्षा मई 2027 के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑनलाइन यानी कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में होगी। अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से पॉलिटेक्निक के प्रथम वर्ष के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के साथ-साथ लेटरल एंट्री के जरिए दूसरे वर्ष में दाखिले का अवसर भी मिलेगा।

JEECUP 2027 के लिए शैक्षणिक योग्यता यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 35 फीसदी अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (PCM) विषयों में कम से कम 50 फीसदी अंक होने चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता से जुड़ी शर्तों को अच्छी तरह जांच लें।

कैटेगरी के अनुसार कितना देना होगा आवेदन शुल्क? JEECUP 2027 के लिए आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 200 रुपये देने होंगे।

कैटेगरी- आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग - 300 रुपये

ओबीसी- 300 रुपये

एससी- 200 रुपये

एसटी- 200 रुपये

आवेदन में परेशानी होने पर यहां मिलेगी मदद ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए परिषद ने राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में हेल्प सेंटर भी बनाए हैं। जिन अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म भरने या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत आती है, वे इन केंद्रों पर जाकर सहायता ले सकते हैं।

इन ग्रुप के कोर्स में मिलेगा दाखिला JEECUP के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। इन संस्थानों में ग्रुप A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L और W के तहत विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

परीक्षा के बाद काउंसलिंग से मिलेगा कॉलेज पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले JEECUP 2027 की प्रवेश परीक्षा में शामिल होना होगा। अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद सफल उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। काउंसलिंग के दौरान उपलब्ध सीटों और निर्धारित नियमों के अनुसार कॉलेज और कोर्स आवंटित किए जाएंगे।