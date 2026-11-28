JEECUP 2027: यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन का मौका, 1 दिसंबर से भरें फॉर्म; जानें कौन कर सकता है आवेदन
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) ने वर्ष 2027 की प्रवेश परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 20 अप्रैल 2027 तक आवेदन कर सकेंगे।
अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) ने वर्ष 2027 की प्रवेश परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 20 अप्रैल 2027 तक आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि इस प्रवेश परीक्षा के जरिए राज्य के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित अलग-अलग डिप्लोमा कोर्स में दाखिला मिलता है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को परिषद की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाना होगा।
मई के पहले सप्ताह में होगी प्रवेश परीक्षा
शेड्यूल के मुताबिक, JEECUP 2027 की परीक्षा मई 2027 के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑनलाइन यानी कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में होगी। अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से पॉलिटेक्निक के प्रथम वर्ष के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के साथ-साथ लेटरल एंट्री के जरिए दूसरे वर्ष में दाखिले का अवसर भी मिलेगा।
JEECUP 2027 के लिए शैक्षणिक योग्यता
यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 35 फीसदी अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (PCM) विषयों में कम से कम 50 फीसदी अंक होने चाहिए।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता से जुड़ी शर्तों को अच्छी तरह जांच लें।
कैटेगरी के अनुसार कितना देना होगा आवेदन शुल्क?
JEECUP 2027 के लिए आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 200 रुपये देने होंगे।
कैटेगरी- आवेदन शुल्क
सामान्य वर्ग - 300 रुपये
ओबीसी- 300 रुपये
एससी- 200 रुपये
एसटी- 200 रुपये
आवेदन में परेशानी होने पर यहां मिलेगी मदद
ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए परिषद ने राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में हेल्प सेंटर भी बनाए हैं। जिन अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म भरने या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत आती है, वे इन केंद्रों पर जाकर सहायता ले सकते हैं।
इन ग्रुप के कोर्स में मिलेगा दाखिला
JEECUP के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। इन संस्थानों में ग्रुप A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L और W के तहत विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।
परीक्षा के बाद काउंसलिंग से मिलेगा कॉलेज
पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले JEECUP 2027 की प्रवेश परीक्षा में शामिल होना होगा। अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद सफल उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। काउंसलिंग के दौरान उपलब्ध सीटों और निर्धारित नियमों के अनुसार कॉलेज और कोर्स आवंटित किए जाएंगे।
पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट
बीते वर्ष यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए 4,23,795 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 3,34,298 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। 89,497 ने परीक्षा छोड़ी थी। सिर्फ 20 छात्र उत्तीर्ण नहीं कर सके थे।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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