JEECUP 2026: यूपी पॉलिटेक्निक 2026 के लिए आवेदन का आखिरी मौका आज, अभी करें अप्लाई
JEECUP 2026: संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) की ओर से आज 17 मई 2026 को उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलिटेक्निक) या UPJEE(P) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा।
UP JEECUP 2026: उत्तर प्रदेश के सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) की ओर से आज 17 मई 2026 को उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलिटेक्निक) या UPJEE(P) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा।
पॉलीटैक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन से चूके उम्मीदवार अभी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। परिषद ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आखिरी समय में होने वाली तकनीकी दिक्कतों और सर्वर डाउन होने जैसी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें।
10वीं पास करें अप्लाई
10वीं पास कर चुके या इस वर्ष परीक्षा दे चुके छात्रों के लिए डिप्लोमा कोर्सेज में करियर बनाने का यह एक शानदार मौका है। परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 25 मई 2026 को आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। विभिन्न ग्रुपों (जैसे ग्रुप A, B, C, D, E, F, G, H, I, L और K1 से K8) के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 2 जून से 9 जून 2026 के बीच कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड यानी ऑनलाइन मोड में किया जाएगा।
आवेदन शुल्क
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग) से निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
वर्ग-वार फीस का विवरण इस प्रकार है:
सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (General & OBC): ₹300 प्रति आवेदन।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC & ST): ₹200 प्रति आवेदन।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं:
सबसे पहले यूपी पॉलिटेक्निक की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाएं।
होमपेज पर दिए गए "Online Application Form for UPJEE (Polytechnic) 2026" के सीधे लिंक पर क्लिक करें।
बेसिक डिटेल्स (नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि) दर्ज करके अपना नया रजिस्ट्रेशन करें।
रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त क्रेडेंशियल्स (एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड) का उपयोग करके लॉग-इन करें।
आवेदन फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक जानकारियां ध्यानपूर्वक भरें।
निर्धारित फॉर्मेट में अपनी फोटो,सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट करें।
भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
सुधार की सुविधा
जिन उम्मीदवारों ने पहले ही अपना फॉर्म जमा कर दिया है और उनके फॉर्म में कोई मानवीय गलती (जैसे नाम की स्पेलिंग, शैक्षणिक योग्यता या डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलती) हो गई है, तो उन्हें परिषद द्वारा जल्द ही फॉर्म करेक्शन विंडो के जरिए सुधार करने का मौका दिया जाएगा। इसके जरिए छात्र अपने प्रोफाइल की गलतियों को ठीक कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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