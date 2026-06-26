JEECUP 2026: यूपी पॉलिटेक्निक के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू, 30 जून तक भर सकेंगे चॉइस

काउंसलिंग प्रक्रिया से प्रदेश के 365 पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश दिया जाएगा। इनमें 156 राजकीय, 18 अनुदानित, 29 पीपीपी मॉडल व 162 निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाएं शामिल हैं। इनमें कुल 1,20,984 सीट हैं।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) ने JEECUP 2026 की पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। पसंदीदा कॉलेज और कोर्स का चयन (चॉइस फिलिंग) और चॉइस लॉक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है। यह काउंसलिंग फिलहाल राज्य के विभिन्न संस्थानों में इंजीनियरिंग और अन्य डिप्लोमा कोर्सों में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है। वहीं, फार्मेसी (Pharmacy) कोर्सों की काउंसलिंग का शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा।

बता दें कि काउंसलिंग प्रक्रिया से प्रदेश के 365 पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश दिया जाएगा। इनमें 156 राजकीय, 18 अनुदानित, 29 पीपीपी मॉडल व 162 निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाएं शामिल हैं। इनमें कुल 1,20,984 सीट हैं।

सीट आवंटन कब होगा JEECUP 2026 काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार, पहले राउंड का सीट आवंटन परिणाम 1 जुलाई 2026 को जारी किया जाएगा। सीट मिलने वाले अभ्यर्थियों को सीट स्वीकार (फ्रीज) करने या अगले राउंड के लिए विकल्प खुला रखने (फ्लोट) का विकल्प मिलेगा। इसके बाद उन्हें 2 जुलाई से 5 जुलाई 2026 तक निर्धारित जिला हेल्प सेंटर पर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा।

JEECUP 2026 काउंसलिंग: चॉइस फिलिंग कैसे करें? JEECUP 2026 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

सबसे पहले JEECUP की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाएं।

अपने एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।

इसके बाद अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुनें।

बेहतर सीट मिलने की संभावना बढ़ाने के लिए जितने अधिक विकल्प हो सकें, उतने भरें।

सभी विकल्पों की जांच करने के बाद उन्हें सबमिट कर दें।

दस्तावेज सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) की प्रक्रिया 6 जुलाई 2026 तक चलेगी। जिन अभ्यर्थियों को पहले राउंड में आवंटित सीट रद्द करानी है, वे 6 जुलाई 2026 को राउंड-1 काउंसलिंग से अपना नाम वापस (सीट विदड्रॉ) ले सकते हैं।

JEECUP 2026 काउंसलिंग शेड्यूल (राउंड-2) फ्लोट विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के लिए चॉइस में बदलाव: 7 जुलाई से 9 जुलाई 2026

सीट आवंटन परिणाम: 10 जुलाई 2026

सीट स्वीकार करने के लिए फीस जमा करने की तिथि: 11 जुलाई से 13 जुलाई 2026

दस्तावेज सत्यापन: 11 जुलाई से 14 जुलाई 2026

सीट वापस लेने (विदड्रॉ) की अंतिम तिथि: 15 जुलाई 2026

JEECUP 2026 काउंसलिंग शेड्यूल (राउंड-3)

चॉइस फिलिंग/संशोधन: 16 से 17 जुलाई 2026

सीट आवंटन परिणाम: 20 जुलाई 2026

JEECUP 2026 काउंसलिंग के लिए पात्रता उत्तर प्रदेश के निवासी, जिन्होंने UPJEE (पॉलीटेक्निक) 2026 परीक्षा दी है।

अन्य राज्यों के वे अभ्यर्थी, जिन्होंने अपनी योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश के किसी संस्थान से पास की है।

उत्तर प्रदेश में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे भी काउंसलिंग के लिए पात्र हैं।

काउंसलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज JEECUP 2026 रैंक कार्ड

एडमिट कार्ड

कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और प्रमाणपत्र

निवास प्रमाणपत्र

जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

आय प्रमाणपत्र

पासपोर्ट साइज फोटो