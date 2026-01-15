Hindustan Hindi News
JEECUP 2026: JEECUP आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू, 15 मई से होगी परीक्षा; यहां देखें पूरा शेड्यूल

संक्षेप:

JEECUP Registration 2026: संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 15 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी।

Jan 15, 2026 08:53 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UP Polytechnic JEECUP 2026: उत्तर प्रदेश के सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश की राह देख रहे छात्रों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 15 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। इंजीनियरिंग, फार्मेसी और अन्य डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल jeecup.admissions.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

JEECUP 2026: परीक्षा का पूरा शेड्यूल

परिषद द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, छात्रों को आवेदन करने के लिए साढ़े तीन महीने का पर्याप्त समय दिया गया है:

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 15 जनवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026

प्रवेश परीक्षा (CBT) की तिथि: 15 मई से 22 मई 2026

रिजल्ट की घोषणा: 30 मई 2026

ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू: 05 जून 2026

नया सत्र शुरू: 01 अगस्त 2026

आवेदन के लिए जरूरी पात्रता और शुल्क

पात्रता: यूपी पॉलिटेक्निक के विभिन्न ग्रुप्स (A से K और L) के लिए पात्रता अलग-अलग है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास (35% अंकों के साथ) निर्धारित की गई है। 1 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए।

आवेदन शुल्क:

सामान्य (General) और ओबीसी (OBC): 300 रुपये (प्लस बैंक शुल्क)

एससी (SC) और एसटी (ST): 200 रुपये (प्लस बैंक शुल्क)

कैसे भरें आवेदन फॉर्म? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

  1. आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "Candidate Activity Board" के अंतर्गत 'Online Registration for JEECUP 2026' पर क्लिक करें।

3. अपना व्यक्तिगत डिटेल्स (नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि) भरकर रजिस्ट्रेशन करें।

4. लॉगिन करने के बाद शैक्षणिक जानकारी भरें और अपनी पसंद के परीक्षा केंद्रों का चयन करें।

5. डॉक्यूमेंट अपलोड: अपनी हालिया रंगीन फोटो (नाम और तिथि अंकित) और सिग्नेचर की स्कैन की गई फाइल अपलोड करें।

6. ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से शुल्क जमा करें और अंत में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट जरूर ले लें।

परीक्षा पैटर्न और तैयारी

JEECUP 2026 का आयोजन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के रूप में किया जाएगा। इसमें कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार (MCQs) के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार नेगिटिव मार्किंग नहीं होगी, जिससे छात्र आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध रहेगा।

