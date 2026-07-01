JEECUP Counselling 2026,Direct Link: यूपी पॉलिटेक्निक राउंड-1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, डाउनलोड लिंक
JEECUP 2026 Round 1 Seat Allotment: संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2026 के राउंड-1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट jeecup.admissions.nic.in पर जारी कर दिया है।
JEECUP Round 1 Allotment 2026, Direct Link: संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की ओर से आज 1 जुलाई 2026 को पॉलिटेक्निक एडमिशन के लिए आयोजित काउंसलिंग राउंड 1 रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया है वे आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। राउंड 1 काउंसलिंग रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।
6 जुलाई तक करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद छात्रों को सीट को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद उन्हें 4 जुलाई से 6 जुलाई तक उन्हें अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। छात्रों को फीस ऑनलाइन माध्यम से ही भरनी होगी, जिसके लिए उन्हें 2 जुलाई से 5 जुलाई तक का समय मिलेगा। अगर आप अपनी सीट को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 6 जुलाई का दिन दिया गया है, आप 6 जुलाई को अपनी सीट से एडमिशन विड्रॉल कर सकते हैं।
यदि छात्र को किसी कॉलेज में सीट आवंटित की जाती है, तो छात्र को 3000 रुपये की सीट एक्सेप्टेंस फीस और 250 रुपये की काउंसलिंग फीस भरनी होगी। सीट अलॉटमेंट के बाद फीस भरने की प्रक्रिया के बाद, उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर बाकी बची हुई फीस को जमा करना होगा। इसके बाद छात्र अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय सीमा 5 जुलाई तक अपनी फीस का भुगतान और प्रक्रिया पूरी कर लें, रना उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
राउंड 2 काउंसलिंग का शेड्यूल
राउंड 2 काउंसलिंग के लिए चाॅइस फिलिंग प्रक्रिया 7 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक चलेगी। राउंड 2 काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 10 जुलाई 2026 को जारी किया जाएगा। सभी नियमित कक्षाएं 1 अगस्त 2026 से शुरू होंगी।
सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन फ्रीज/फ्लोट ऑप्शन चुन सकेंगे और सिक्योरिटी + काउंसलिंग शुल्क 11 जुलाई से 13 जुलाई तक जमा कराया जा सकेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 जुलाई से 14 जुलाई तक शाम 6:00 बजे तक जिला सहायता केंद्रों पर उपलब्ध रहेगा। सीटों की वापसी 15 जुलाई को होगी।
JEECUP 2026: यूपीजेईई राउंड 1 अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे करें चेक-
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाएं।
2. इसके बाद होम पर दिए उपलब्ध राउंड 1 के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लिकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन भरें।
4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।
5. अब आप अपने रिजल्ट को चेक कीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स