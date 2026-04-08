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यूपी पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया; ये हैं यूपी के टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज

Apr 08, 2026 03:25 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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JEECUP 2026 up polytechnic: यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा (UPJEE) के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आपका लक्ष्य राज्य के बेहतरीन कॉलेजों में दाखिला लेना होना चाहिए। यहां उत्तर प्रदेश के टॉप 10 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की लिस्ट दी गई है।

यूपी पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया; ये हैं यूपी के टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज

JEECUP 2026 up polytechnic: संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा (UPJEE) के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जो छात्र इंजीनियरिंग, फार्मेसी या अन्य डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

JEECUP 2026: परीक्षा का पूरा शेड्यूल

परिषद द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, छात्रों को आवेदन करने के लिए साढ़े तीन महीने का पर्याप्त समय दिया गया है:

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 15 जनवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026

प्रवेश परीक्षा (CBT) की तिथि: 15 मई से 22 मई 2026

रिजल्ट की घोषणा: 30 मई 2026

ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू: 05 जून 2026

नया सत्र शुरू: 01 अगस्त 2026

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आवेदन के लिए जरूरी पात्रता

पात्रता: यूपी पॉलिटेक्निक के विभिन्न ग्रुप्स (A से K और L) के लिए पात्रता अलग-अलग है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास (35% अंकों के साथ) निर्धारित की गई है। 1 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए।

आवेदन शुल्क

सामान्य (General) और ओबीसी (OBC): 300 रुपये (प्लस बैंक शुल्क)

एससी (SC) और एसटी (ST): 200 रुपये (प्लस बैंक शुल्क)

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यूपी के टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज

अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य राज्य के बेहतरीन कॉलेजों में दाखिला लेना होना चाहिए। यहां उत्तर प्रदेश के टॉप 10 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की लिस्ट दी गई है:

गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, लखनऊ: यह राज्य का सबसे शानदार कॉलेज माना जाता है और रैंकिंग में पहले पायदान पर आता है । यहां छात्र सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस जैसी प्रमुख ब्रांच में डिप्लोमा कर सकते हैं ।

गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, कानपुर: प्रदेश के बेहतरीन कॉलेजों की लिस्ट में यह दूसरे स्थान पर है । यहां अच्छी पढ़ाई के साथ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के कोर्स उपलब्ध हैं ।

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गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गाजियाबाद: तीसरे स्थान पर आने वाला यह कॉलेज छात्रों के लिए एक बढ़िया विकल्प है । यहां भी सिविल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस जैसे लोकप्रिय ट्रेड में डिप्लोमा की सुविधा है ।

गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गोरखपुर: पढ़ाई के मामले में यह कॉलेज चौथे नंबर पर आता है । अगर आप अच्छी शिक्षा चाहते हैं, तो यहां की विभिन्न तकनीकी ब्रांच में दाखिला ले सकते हैं ।

अनार देवी खंडेलवाल महिला कॉलेज, मथुरा: रैंकिंग में यह 5वें स्थान पर है । खास बात यह है कि इस संस्थान में केवल छात्राओं को ही प्रवेश दिया जाता है ।

गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, बांदा: छठें स्थान पर काबिज इस कॉलेज में महिला और पुरुष दोनों छात्र एडमिशन ले सकते हैं । यहां सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसे ट्रेड में डिप्लोमा कराया जाता है ।

गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक, लखनऊ: यह कॉलेज प्रदेश में 7वें स्थान पर आता है । यूपी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक लाने वाले अभ्यर्थी यहां अपना दाखिला पक्का कर सकते हैं ।

मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक, बदलापुर: छात्राओं के लिए यह एक बेहतरीन संस्थान माना जाता है । यहां पढ़ाई के लिए सिविल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस जैसे कई विषय उपलब्ध हैं ।

गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, मैनपुरी: इस कॉलेज में भी छात्रों को सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस जैसे ट्रेड में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिलता है ।

गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, मुरादाबाद: राज्य की टॉप लिस्ट में यह 10वें स्थान पर है । यहां से छात्र सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं ।

Prachi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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