JEE Advanced 2026: जेईई एडवांस के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, नोट कर लें पूरा प्रॉसेस
JEE Advanced 2026: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा जेईई एडवांस 2026 की आवेदन प्रक्रिया आज यानी 23 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई निर्धारित की गई है।
JEE Advanced 2026: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा जेईई एडवांस 2026 की आवेदन प्रक्रिया आज यानी 23 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई निर्धारित की गई है, जबकि छात्र 4 मई तक अपना आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। यह उन छात्रों के लिए है जिन्होंने जेईई मेन 2026 में सफलता दर्ज की है। आवेदन फॉर्म अब ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर उपलब्ध है।
रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने JEE Main एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करना होगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपना वैध श्रेणी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना आवश्यक होगा। JEE Advanced 2026 आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 2 मई, 2026 निर्धारित की गई है।
JEE Advanced 2026 आवेदन फॉर्म कैसे भरें?
- सबसे पहले JEE Advanced 2026 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- JEE Main 2026 के लिए उपलब्ध रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- JEE Main 2026 एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉग इन करें।
- सभी आवश्यक व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संपर्क विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और (यदि लागू हो) कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करें।
- उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान विकल्प के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
कौन कर सकता है JEE Advanced 2026 के लिए आवेदन?
पात्रता
जो उम्मीदवार JEE Main 2026 में टॉप 2.5 लाख रैंक के भीतर आते हैं या आधिकारिक कटऑफ से अधिक स्कोर करते हैं, वे आवेदन के पात्र होंगे।
अभ्यर्थी का जन्म 1 अक्टूबर, 2001 को या उसके बाद होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी के लिए यह तिथि 1 अक्टूबर, 2006 तक शिथिल है।
उम्मीदवारों ने वर्ष 2025 या 2026 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित मुख्य विषयों के साथ कक्षा 12 (या समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
JEE Advanced 2026 आवेदन शुल्क
- सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 3200 रुपये है।
- महिला उम्मीदवारों तथा SC/ST/PwD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1600 रुपये निर्धारित है।
- शुल्क भुगतान की विंडो 4 मई, 2026 तक खुली रहेगी।
- JEE Advanced 2026 परीक्षा 17 मई, 2026 को आयोजित की जाएगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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