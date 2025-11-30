दबाव नहीं, हौसला जरूरी; JEE में कैसे दर्ज कराएं अपना नाम, क्या कहते हैं टॉपर सर्वेश मेहतानी

संक्षेप: इंजीनियरिंग का सपना तनाव से नहीं, संतुलन और सुकून से पूरा होता है। टॉपर सरवेश मेहतानी बताते हैं कि शांत दिमाग, सही रणनीति और मेहनत से ही मंजिल आपके कदम चूमती है।

भारत में इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि लाखों युवाओं का सपना है। कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई मैकेनिकल, केमिकल या सिविल इंजीनियरिंग का रास्ता चुनता है। मंजिल भले अलग हो, मगर रास्ता लगभग एक जैसा ही होता है कि कैसे JEE में अपना नाम दर्ज करा लिया जाए। पूछ लीजिए किसी भी इंजीनियरिंग अभ्यर्थी से, अच्छा कॉलेज चाहिए तो जवाब मिलेगा JEE ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन कड़वा सच यह है कि हर कोई उसमें सफल नहीं होता।

JEE में असफल होने के दबाव में टूट रहे छात्र देशभर में लाखों छात्र JEE की तैयारी करते हैं, लेकिन चयनित होने वालों की संख्या बेहद कम रहती है। जो बच्चे चयन सूची में नहीं आ पाते, वे कई बार खुद को दोष देने लगते हैं, अलग-थलग पड़ जाते हैं, और कुछ तो अवसाद तक पहुंच जाते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सही तरीका है? क्या किसी परीक्षा के नतीजे से जिंदगी रुक जानी चाहिए?

टॉपर्स का कहना- बिना तनाव लिए हासिल की मंजिल इसी सोच को तोड़ते वाले कई टापर्स हैं जिन्होंने JEE के सफर को संतुलन के साथ तय किया। उनकी दिनचर्या, सोच और रणनीति बताती है कि बिना तनाव, बिना टूटे भी मंजिल पाई जा सकती है। उनका कहना है कि मेहनत जरूरी है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास।