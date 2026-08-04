Free coaching: 12वीं के छात्रों को मिलेगी JEE और NEET की फ्री कोचिंग, पढ़ाई, रहना और खाना सब मुफ्त
Delhi Govt Free Coaching JEE-NEET: दिल्ली सरकार और दक्षणा फाउंडेशन 12वीं के सरकारी स्कूल के छात्रों को JEE/NEET की 1 साल की फ्री कोचिंग, हॉस्टल और खाना मुहैया कराएंगे।
JEE NEET Free Coaching: डॉक्टर या इंजीनियर बनने की चाह रखने वाले दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने कक्षा 12वीं के साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए फ्री जेईई (JEE) और नीट (NEET) कोचिंग स्कॉलरशिप की घोषणा की है। इस विशेष पहल के तहत चयनित छात्रों को किसी भी तरह का खर्चा नहीं देना होगा और उनकी कोचिंग, रहने तथा खाने-पीने का पूरा खर्च मुफ्त रहेगा। यह कार्यक्रम पुणे की संस्था ‘दक्षणा फाउंडेशन’ के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।
कहां होगी पढ़ाई और क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?
शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, इस स्कॉलरशिप के लिए चुने गए छात्रों को महाराष्ट्र के पुणे जिले के काडूस गांव स्थित ‘दक्षणा वैली’ कैंपस में एक साल की आवासीय कोचिंग प्रदान की जाएगी। कोचिंग के पूरे 1 साल के दौरान छात्रों को एक्सपर्ट शिक्षकों द्वारा JEE/NEET की फ्री क्लासरूम कोचिंग, फ्री हॉस्टल सुविधा (रहने का कोई खर्च नहीं), मुफ्त भोजन, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट सीरीज जैसी सुविधाएं मिलेगी।
चयन प्रक्रिया: 'JDST 2027' परीक्षा
इस स्कॉलरशिप योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों का चयन 'जॉइंट दक्षणा सिलेक्शन टेस्ट (JDST) 2027' के माध्यम से किया जाएगा। यह चयन परीक्षा दिसंबर 2026 में आयोजित की जाना प्रस्तावित है। आवेदन करने वाले छात्रों में से कक्षा 12वीं के टर्म-1 रिजल्ट के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद छात्रों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट और मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा। अंत में सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के बाद फाइनल सीट आवंटित की जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
स्कूल: छात्र वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2026-27) में दिल्ली के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में 12वीं कक्षा (साइंस) का रेगुलर छात्र होना चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता (10वीं का स्कोर): कक्षा 10वीं में गणित और साइंस विषयों के कुल अंक निर्धारित कट-ऑफ के अनुसार होने चाहिए। जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी छात्रों के लिए 75% से 85% तथा एससी/एसटी/दिव्यांग छात्रों के लिए 50% से 70% तक के अंक आवश्यक हैं।
पारिवारिक आय: छात्र के परिवार की कुल वार्षिक आय 3,00,000 रुपये एवं छात्राओं के लिए 5,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और पात्र छात्र दक्षणा फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट dakshana.org पर जाकर 'JDST 2027' का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सभी ऑनलाइन टेस्ट 'दक्षणा स्कॉलरशिप टेस्ट' एंड्रॉइड ऐप के जरिए आयोजित किए जाएंगे। यदि आपका सपना भी IIT या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना है और कोचिंग की भारी फीस आपके रास्ते में रुकावट बन रही थी, तो यह आपके लिए अपनी किस्मत बदलने का सुनहरा मौका है। अपने स्कूल के शिक्षकों से संपर्क करें और आज ही इस परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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