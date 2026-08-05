JEE Main : माता पिता दिहाड़ी मजदूर, जेईई मेन में लाया शानदार रैंक, नामी संस्थान के BTech में लिया दाखिला
सरकारी स्कूलों से पढ़े छात्र ने बिना किसी महंगी कोचिंग के केवल सेल्फ स्टडी के भरोसे जेईई मेन्स परीक्षा पास की और अब उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (IIITDM) में दाखिला मिल गया है।
बेहद कम संसाधनों के बीच कर्नाटक के श्रीकंठा एस. एन. ने ऐसा मुकाम हासिल किया, जो देश के लाख युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। बेंगलुरु के एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले श्रीकंठा एस. एन. ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। , सरकारी स्कूलों से पढ़े इस छात्र ने बिना किसी महंगी कोचिंग के केवल सेल्फ स्टडी के भरोसे जेईई मेन्स परीक्षा पास की और अब उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (IIITDM), कांचीपुरम में दाखिला मिल गया है। IIITDM से अब वह बीटेक करेंगे। यह सफलता साबित करती है कि महंगी कोचिंग न करके भी जेईई जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है।
मजदूरी करते हैं माता पिता
श्रीकंठा के माता-पिता जयश्री और शेखरप्पा बेंगलुरु के पीन्या स्थित एक गारमेंट फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उन्होंने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। श्रीकंठा ने शुरुआती पढ़ाई रायचूर के सरकारी स्कूलों से की और बाद में सिंधनूर के मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल में हाईस्कूल की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सरकारी पीयू कॉलेज, दसरहल्ली से प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी की।
कोचिंग के पैसे नहीं थे, NCERT और ऑनलाइन सामग्री से की तैयारी
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीकंठा ने बताया कि उनके पास प्रवेश परीक्षा की कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने NCERT की किताबों और PhysicsWallah के अध्ययन सामग्री की मदद से घर पर ही तैयारी की। स्कूल के शिक्षक लगातार उनके डाउट्स दूर करते थे। वे स्कूल के बाद देर तक पढ़ाई करते थे। घर पर अकसर आधी रात तक पढ़ाई जारी रखते थे।
जेईई मेन में एसटी वर्ग में 1,975वीं रैंक
उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने जेईई मेन में एसटी वर्ग में 1,975वीं रैंक हासिल की, जिसके आधार पर उन्हें IIITDM कांचीपुरम में दाखिला मिला।
गरीब छात्रों की मदद करना है सपना
श्रीकंठा का कहना है कि वे अच्छी पढ़ाई कर एक स्थिर भविष्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की परेशानियां करीब से देखी हैं, इसलिए भविष्य में वे ऐसे विद्यार्थियों की मदद करना चाहते हैं।उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं भी उन छात्रों की सहायता कर सकूं जो आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। यही सोच मुझे लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करती रही।"
शिक्षकों ने बताया मेहनती छात्र
श्रीकंठा के शिक्षकों ने उन्हें बेहद अनुशासित और समर्पित छात्र बताया। उनकी केमिस्ट्री की टीचर विजयम्मा के.सी. के अनुसार स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास में रुकने वाले चार छात्रों में श्रीकंठा भी शामिल थे। वे हर विषय को गंभीरता से पढ़ते थे। उनमें सीखने की काफी ललक थी।
पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार भी श्रीकंठा के घर पहुंचे और उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
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