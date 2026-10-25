जेईई मेन 2027 के रजिस्ट्रेशन jeemain.nta.nic.in पर शुरू, परीक्षा तिथियां बदलीं, 3 बड़े बदलाव

JEE Main 2027 Registration: जेईई मेन 2027 सेशन 1 के एग्जाम की डेट में बदलाव हुआ है। पहले कहा गया था कि ये 22 जनवरी, 23, 24, 28 और 29 जनवरी को होंगी। लेकिन अब ये 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को होंगी।

JEE Main 2027 Registration , jeemain.nta.nic.in : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीटेक और बीआर्क कोर्सेज में दाखिला चाह रहे अभ्यर्थी jeemain.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एनटीए ने जेईई मेन 2027 की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। जेईई मेन 2027 के लिए 22 नवंबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। जेईई मेन 2027 सेशन 1 के एग्जाम की डेट में बदलाव हुआ है। पहले कहा गया था कि जेईई मेन 2027 सेशन 1 परीक्षाएं 22 जनवरी, 23, 24, 28 और 29 जनवरी को होंगी। लेकिन ये शेड्यूल बदल दिया गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक जेईई मेन सेशन 1 परीक्षाएं 20 जनवरी, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को होंगी।

जेईई मेन 2027 परीक्षा इस तरह कुल 6 दिन चलेगी। परीक्षा पहले की तरह ही दो शिफ्ट में सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 3:00 से शाम 6:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।

आपको बता दें कि जेईई मेन में दो पेपर होते हैं – पेपर 1 का आयोजन बीई, बीटेक दाखिले के लिए और पेपर 2 बीआर्क व बी प्लानिंग आर्किटेक्चर वालों के लिए होता है।

जेईई मेन पेपर-1 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।

जेईई मेन 2027 में हुए 3 बड़े बदलाव 1. पहचान को वेरिफाई करने के लिए नया सिस्टम आया इस साल जेईई मेन को और पारदर्शी बनाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। NTA ने पहचान सत्यापित करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है, जिसके तहत उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई डिजिटल सेवाओं डिजिलॉकर (DigiLocker), मेरी पहचान (Meri Pehchan), या जनपरिचय (JanParichay) में से किसी एक का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा। उम्मीदवारों को इन माध्यमों का उपयोग करके अपनी पहचान और शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। इस प्रणाली को लागू करने का उद्देश्य उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी में होने वाली गलतियों को कम करना, धोखाधड़ी करने वालों को फर्जी आवेदन भरने से रोकना और दस्तावेजों के सत्यापन की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

2. लाइव फोटो कैप्चर : इस बार आवेदन पत्र भरते समय सिस्टम के वेबकैम या मोबाइल से QR कोड स्कैन करके अभ्यर्थी की लाइव फोटो लेना अनिवार्य किया गया है।

3. लेट फीस के साथ मौका रहेगा- इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विद्यार्थियों को लेट फीस के साथ भी आवेदन करने का अवसर दिया है। अगर कोई विद्यार्थी 22 नवंबर तक आवेदन नहीं कर पाता है तो उसके पास 23 नवंबर से 26 नवंबर तक फॉर्म भरने का मौका रहेगा लेकिन इसके लिए उसे 500 रुपये की लेट फीस भरनी होगी। 26 नवंबर के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी।

जेईई मेन 2027 सेशन 1 और सेशन 2 की अहम तिथियां, पूरा शेड्यूल, देखें कब क्या

JEE (Main) 2027: सत्र 1 एवं सत्र 2 महत्वपूर्ण तिथियां कार्यक्रम सत्र 1: जनवरी 2027 सत्र सत्र 2: अप्रैल 2027 सत्र ऑनलाइन आवेदन की तिथियां 24 अक्टूबर 2026 से 22 नवंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक) 05 जनवरी 2027 से 03 फरवरी 2027 (रात 11:50 बजे तक) आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक) 03 फरवरी 2027 (रात 11:50 बजे तक) 500 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन 23 नवंबर 2026 से 26 नवंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक) 04 फरवरी 2027 से 07 फरवरी 2027 (रात 11:50 बजे तक) आवेदन में सुधार 27 नवंबर 2026 से 29 नवंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक) 08 फरवरी 2027 से 10 फरवरी 2027 (रात 11:50 बजे तक) परीक्षा शहर की सूचना 30 दिसंबर 2026 12 मार्च 2027 प्रवेश पत्र डाउनलोड तिथि 13 जनवरी 2027 25 मार्च 2027 परीक्षा की तिथियां 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 02, 03, 04, 05, 06 और 07 अप्रैल 2027

क्या है जेईई मेन 2027 की योग्यता जेईई मेन 2027 में अप्लाई करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। जिन कैंडिडेट्स ने 2025 या 2026 में कक्षा 12वीं पास की है, या 2027 में एग्जाम दे रहे हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए कैंडिडेट्स के पास फिजिक्स और मैथ्स के साथ-साथ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और टेक्निकल वोकेशनल में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए।

- दाखिले के समय इंजीनियरिंग संस्थान आमतौर पर 12वीं में 75 फीसदी मार्क्स मांगते हैं।

जेईई मेन आवेदन फीस कितनी है (केवल एक पेपर बीटेक या बीआर्क के लिए) - जेईई मेन 2027 सेशन 1 एग्जाम फॉर्म भरने के साथ ही अनारक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को 1000 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। अनारक्षित कैटेगरी की महिला को 800 रुपये देने होंगे।

- ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 900 रुपये।

- जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को 800 रुपये शुल्क जमा करना होगा।

- एससी/ एसटी/ ट्रांसजेंडर/ पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए आवेदन फीस 500 रुपये तय की गई है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

नोट: अगर कोई बीटेक/बीई व बीआर्क/ बी प्लानिंग दोनों पेपर देना चाहता है तो उसे दोगुनी फीस देनी होगी। ऊपर दी गई फीस केवल एक पेपर की है।

आईआईटी

क्या जेईई मेन बीटेक एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है जेईई मेन 2027 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार जेईई मेन बीटेक एग्जाम पैटर्न 2027 पिछले साल जैसा ही रहेगा। इसमें कुल 75 सवाल होंगे जो कुल 300 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन पेपर तीन सेक्शन में बंटा होगा -- फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स। हर सेक्शन में दो सब-सेक्शन होंगे -- सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 सवाल होंगे, जबकि सेक्शन बी में सभी 3 सब्जेक्ट में 5 सवाल होंगे। पांचों प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन की सुविधा साल 2025 में एनटीए ने खत्म कर दी थी।

जेईई मेन मार्किंग स्कीम क्या है जेईई मेन 2027 में हर सही जवाब के लिए चार मार्क्स मिलेंगे और हर गलत जवाब के लिए 1 मार्क्स कम हो जाएगा। बिना अटेम्प्ट किए गए सवालों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।

जेईई मेन 2027 के लिए कैसे करें आवेदन - अभ्यर्थी को NTA की आधिकारिक वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा।

- स्टेज 1 में MeriPehchaan पोर्टल (JanParichay / DigiLocker / Aadhaar आदि) के माध्यम से या सीधे पर्सनल डिटेल्स दर्ज करके पंजीकरण करें।

- अपनी पसंद का पासवर्ड बनाएं। पंजीकरण पूर्ण होने पर एक एप्लिकेशन नंबर जनरेट होगा। इसे संभालकर रखें क्योंकि यह दोनों सत्रों (सत्र 1 और सत्र 2) के लिए मान्य रहेगा।

- स्टेज 2 में डिटेल्स भरें और दस्तावेज अपलोड करें।

- स्टेज 4 में आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

- स्टेज 5 में कन्फर्मेशन पेज जनरेट होगा। इस कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करें और भविष्य में काउंसलिंग व दाखिले के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल कर रखें।

सत्र 1 और सत्र 2 का लॉगिन: अभ्यर्थी सत्र 1 के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और बाद में सत्र 2 के लिए उसी एप्लिकेशन नंबर का उपयोग करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

सक्रिय मोबाइल और ईमेल: आवेदन में केवल अपना या अपने माता-पिता का ही मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें क्योंकि NTA द्वारा सभी सूचनाएं इसी पर भेजी जाएंगी।

जेईई मेन सेशन-2 का शेड्यूल भी घोषित एनटीए ने जेईई मेन 2027 सेशन-1 की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ साथ सेशन 2 का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। जेईई मेन अप्रैल 2027 सत्र 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन 05 जनवरी 2027 से 03 फरवरी 2027 तक कर सकेंगे। परीक्षा 02, 03, 04, 05, 06 और 07 अप्रैल 2027 को होगी।