ओलंपियाड से लेकर JEE मेन तक फोड़ा, तनय ने कैसे किया कमाल; अब IIT बॉम्बे है लक्ष्य
JEE Mains 2026 की टॉपर्स लिस्ट में तनय अजित प्रभु का नाम शामिल है, जिन्होंने 99.82 पर्सेंटाइल अंक हासिल किया है। तनय ने गोवा स्टेट टॉप किया है। अब ये पूर्व मैथ ओलंपियाड अचीवर IIT Bombay जाने की तैयारी कर रहा है।
JEE Main 2026 Topper Tanay Ajith Prabhu : कहते हैं कि अगर आपके इरादे मजबूत हों, आपकी सोच साफ हो और मेहनत करने का जज्बा हो, तो दुनिया की कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं होती। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) मेन्स 2026 के नतीजे एक बार फिर इसी बात पर मुहर लगा रहे हैं। देशभर के लाखों छात्रों की धड़कनें तेज कर देने वाले इस रिजल्ट में इस साल एक ऐसा होनहार नाम उभरकर सामने आया है, जिसने सिर्फ अपने माता-पिता और परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है।
हम बात कर रहे हैं तनय अजित प्रभु (Tanay Ajith Prabhu) की, जिन्होंने गोवा राज्य में टॉप करके इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बेहद शानदार और मजबूत कदम रखा है। तनय की ये कामयाबी कोई रातों-रात मिला चमत्कार या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये उन सालों की कड़ी तपस्या और फोकस का नतीजा है जिसमें मैथ ओलंपियाड (Math Olympiad) और वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप (World Memory Championship) जैसे बड़े और प्रतिष्ठित मंच शामिल रहे हैं। आज हर कोई जानना चाहता है कि आखिर एक ऐसा छात्र जो मैथ्स का जादूगर हो और जिसकी याददाश्त दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी हो, उसने जेईई जैसे देश के सबसे कठिन एग्जाम को कैसे मात दी।
तनय ने जेईई मेन्स 2026 के बेहद टफ और कॉम्पिटिटिव माहौल में अपना लोहा मनवाया है। इस बात से ये भी साफ होता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आप बेसिक्स पर पकड़ मजबूत रखें, तो कोई भी पेपर या एग्जाम मुश्किल नहीं होता। इस बेहतरीन स्कोर के बाद अब तन्मय की निगाहें देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान, आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) पर टिक गई हैं। ये उनके सपनों की मंजिल है और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं।
सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं, मल्टी-टैलेंटेड जीनियस हैं तनय
अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जेईई या किसी भी बड़े एग्जाम के टॉपर्स सिर्फ किताबें पढ़ने में ही लगे रहते हैं। दुनिया की बाकी चीजों से उनका कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन तनय की कहानी इससे जरा अलग और बेहद दिलचस्प है। वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स के सवालों और किताबों तक ही सीमित रहने वाले इंसान नहीं हैं। तनय एक पूर्व मैथ ओलंपियाड अचीवर रह चुके हैं। बचपन से ही नंबर्स, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस और फॉर्मूलों के साथ खेलने की उनकी आदत ने उनकी एनालिटिकल और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स को इस हद तक निखारा कि जेईई के पेचीदा और घुमावदार सवाल भी उन्हें काफी आसान लगने लगे।
लेकिन उनकी खूबियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। तनय के पास वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडल (Bronze Medal) भी है! जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा एग्जाम जहां हर दिन छात्रों को अनगिनत फॉर्मूले, थ्योरीज और रिएक्शन याद रखने पड़ते हैं, वहां तनय की इस सुपर मेमोरी ने उनके लिए एक बड़े और अचूक हथियार का काम किया। उनकी याद रखने की बेजोड़ क्षमता ने उनके प्रिपरेशन को दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज, एक्यूरेट और सॉलिड बना दिया। इसी खासियत की वजह से वो एग्जाम के स्ट्रेस को भी आसानी से हैंडल कर पाए।
आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) का ख्वाब
भारत में हर उस छात्र का एक ही अल्टीमेट सपना होता है जो इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है और वो है आईआईटी बॉम्बे। तनय का विजन भी इससे बिल्कुल अलग नहीं है। कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ बड़ा और इनोवेटिव करने का उनका ख्वाब उन्हें आईआईटी बॉम्बे के शानदार कैंपस तक ले जाना चाहता है।
लेखक के बारे में: Himanshu Tiwari
