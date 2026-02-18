JEE Main : जुड़वा भाइयों के जेईई मेन में भी समान अंक, 5 साल तैयारी कर पाए शानदार मार्क्स, IIT के बाद IAS है टारगेट
ओडिशा के जुड़वा भाई महरूफ अहमद खान और मसरूर अहमद खान ने जेईई मेन में एक समान 300 में से 285 अंक हासिल कर सबको चौंका दिया है। दोनों ने एक साथ तैयार की। एक जैसा शेड्यूल व रणनीति बनाई।
आडिशा में भुवनेश्वर के रहने वाले जुड़वां भाई महरूफ और मसरूर अहमद खान ने जेईई मेन 2026 सेशन 1 परीक्षा में एक समान अंक 300 में से 285 अंक हासिल किए हैं। दोनों भाइयों ने कोटा में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी की थी। एक भाई ने कहा कि खुशकिस्मत से ज्यादा मुश्किलें नहीं आईं। सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। सभी शिक्षकों ने बहुत मदद की। मैंने बस वही किया जो शिक्षकों ने मुझे करने को कहा और उसका पालन किया, सारा काम किया। इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने तैयारी में बहुत समय लगाया है। मैं पिछले पांच सालों से खुद ही जेईई की तैयारी कर रहा हूं। वहीं, दूसरे भाई ने कहा कि मुझे कठिनाई हुई। कभी-कभी छोटी-छोटी गलतियों के कारण मेरे कम अंक आ जाते थे। मैंने इस बारे में शिक्षकों से बात की।
दोनों भाइयों का जन्म 7 मई 2008 को हुआ था। एक ही स्कूल में पढ़ाई, एक साथ पढ़ने की आदत और पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा ने इन्हें बेहतर बनाया। 10वीं कक्षा में महरूफ ने 95.2 प्रतिशत जबकि मसरूर ने 97.2 प्रतिशत अंक हासिल किए।
साथ में डाउट क्लियर करते थे
महरूफ और मसरूर ने बताया कि उनकी तैयारी का तरीका बहुत ही सीधा था- 'साथ पढ़ो और साथ बढ़ो।'मसरूर ने बताया कि वे दोनों भाई एक ही समय पर एक ही स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठते थे और एक ही टाइम टेबल फॉलो करते थे। महरूफ ने कहा, 'हम दोनों के बीच हमेशा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहा। हम साथ में डाउट क्लियर करते थे और अगर कभी किसी के कम नंबर आते, तो दूसरा उसे मोटिवेट करता था। शायद यही वजह है कि हमारे नंबर एक जैसे आए हैं।' मसरूर ने कहा, 'हम 10वीं से कोटा में हैं और पिछले तीन सालों से अपने टीचर्स की गाइडेंस में कोचिंग मटीरियल का इस्तेमाल करके तैयारी कर रहे हैं।' आपको बता दें कि कोटा देश में इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग का गढ़ माना जाता है। देश भर से बच्चे यहां आकर कोचिंग व तैयारी करते हैं।
महरूफ और मसरूर न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। दोनों मिलकर करीब 30 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं।
जेईई मेन में शानदार प्रदर्शन के बाद अब इन दोनों भाइयों की नजर जेईई एडवांस पर है जो उन्हें आईआईटी में एंट्री दिलाएगा। महरूफ का सपना है कि वह आईआईटी बॉम्बे से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करे। हालांकि महरूफ का लक्ष्य इंजीनियरिंग कर सिविल सेवा परीक्षा पास कर आईएएस अफसर बनने का है।
मां जॉब छोड़ा कोटा साथ आ गई
दोनों भाइयों की इस बड़ी कामयाबी के पीछे उनकी मां का बहुत बड़ा त्याग है। जब महरूफ और मसरूर ने इंजीनियरिंग की तैयारी करने का फैसला किया, तो पेशे से गायनोलॉजिस्ट उनकी मां डॉ. जीनत ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। वह अपने बच्चों के साथ ओडिशा से राजस्थान के कोटा शिफ्ट हो गईं, ताकि उनकी पढ़ाई और खान-पान का पूरा ख्याल रख सकें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी