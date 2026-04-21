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JEE Main Topper : कौन हैं जेईई मेन AIR 1 कबीर छिल्लर, 300/300 स्कोर, पिता IITian, वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी टारगेट

Apr 21, 2026 09:54 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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JEE Main 2026 Topper AIR 1 : जेईई मेन 2026 अप्रैल सेशन में 11 राज्यों के 26 स्टूडेंट को 100 परसेंटाइल मिले हैं। इन 26 स्टूडेंट में 300 में से 300 अंक कोटा के कबीर छिल्लर को मिले हैं। इस लिहाज से कबीर को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है।

JEE Main Topper : कौन हैं जेईई मेन AIR 1 कबीर छिल्लर, 300/300 स्कोर, पिता IITian, वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी टारगेट

JEE Main 2026 Topper AIR 1 : जेईई मेन 2026 अप्रैल सेशन में 11 राज्यों के 26 स्टूडेंट को 100 परसेंटाइल मिले हैं। इन 26 स्टूडेंट में 300 में से 300 अंक कोटा के कबीर छिल्लर को मिले हैं। इस लिहाज से कबीर को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है। कबीर के पहले सेशन में भी 100 पर्सेंटाइल थे। कबीर के पिता मोहित भी आईआईटीयन हैं। 26 साल पहले वर्ष 2000 में उनको ऑल इंडिया 554वीं रैंक मिली थी, तब से टॉपर बनने का सपना अधूरा था। अब 26 साल बाद बेटे ने उनका यह सपना पूरा कर दिया।

जेईई मेन के पहले सेशन में कबीर छिल्लर के प्रोविजनल आंसर-की के आधार पर 300 में से 295 अंक बन रहे थे। लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि आंसर-की में करेक्शन होगी और उन्हें 300 में से पूरे 300 अंक हासिल होंगे। कबीर सही साबित हुए। फाइनल आंसर-की में हुई करेक्शन ने उन्हें टॉपर बना दिया और वे पूरे 100 परसेंटाइल पाने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल हो गए थे।

कोटा से परीक्षा दी, परिवार गुड़गांव रहता है

कबीर का परिवार गुड़गांव रहता है। वे बीते दो साल से राजस्थान की कोचिंग फैक्ट्री कोटा में रहकर ही जेईई मेन की तैयारी कर रहे थे।

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पिता आईआईटी से पासआउट, MIT से पढ़ाई है सपना

कबीर के पिता भी आईआईटी से पासआउट हैं। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था और एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हैं। मां प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। कबीर ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि उनका लक्ष्य आईआईटी बॉम्बे की बीटेक सीएसई ब्रांच है लेकिन उनका ख्वाब अमेरिका का कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) है। आपको बता दें कि एमआईटी को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया की नंबर वन यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। बीते सालों में जेईई एडवांस्ड के कई टॉपर देश के दिग्गज इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी को छोड़ दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी एमआईटी में दाखिला ले चुके हैं। आईआईटी बॉम्बे का बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स हर साल जेईई एडवांस्ड के टॉपरों की टॉप चॉइस रहता है। देश-विदेश की प्रतिष्ठित आईटी कंपनियों की ओर से मिलने वाले मोटे सैलरी पैकेज इसकी बड़ी वजह रही है।

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फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को बराबर अहमियत

कबीर कहते है कि कोटा कोचिंग में पढ़ाई उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कोटा के माहौल ने उनकी काफी मदद की। उन्होंने बताया कि कोटा में रहकर उन्होंने सटीकता और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया ताकि वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। हालांकि उनका पढ़ाई का समय कोई निश्चित नहीं था, लेकिन उन्होंने तीनों विषयों में संतुलन बनाए रखने को सबसे अहम माना। तीनों विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को बराबर अहमियत दी। कबीर ने अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय अपनी चार साल की कड़ी मेहनत और निरंतर तैयारी को दिया है। अब उनका सीधा लक्ष्य जेईई एडवांस्ड क्रैक करना है।

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रात में 1 बजे सोना, सुबह 6 बजे उठना

कबीर बताते हैं कि वे पढ़ाई के बीच ब्रेक के लिए दोस्तों के साथ टहलने जाते थे। इससे उनका मन रिफ्रेश हो जाता था। इसके बाद फिर पढ़ाई में लग जाते थे। टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वे रात में करीब एक बजे सोते थे और सुबह 6 बजे उठ जाया करते थे।

कबीर ने 10वीं कक्षा 98 प्रतिशत अंकों से पास की थी। उनका कहना था कि स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना चाहिए।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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