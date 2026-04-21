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जेईई मेन 2026: जमशेदपुर के 'लौह नगर' में मेधावियों की चमक, मुकुल महतो बने सिटी टॉपर; 520 छात्रों ने किया क्वालीफाई

Apr 21, 2026 10:56 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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JEE Main topper 2026: जमशेदपुर के मुकुल महतो ने अपनी कड़ी मेहनत से न केवल अपने परिवार का सिर फख्र से ऊंचा किया है, बल्कि 99.96 पर्सेंटाइल स्कोर के साथ जमशेदपुर के सिटी टॉपर बनने का गौरव भी हासिल किया है।

जेईई मेन 2026: जमशेदपुर के 'लौह नगर' में मेधावियों की चमक, मुकुल महतो बने सिटी टॉपर; 520 छात्रों ने किया क्वालीफाई

JEE Main topper 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जेईई मेन सत्र 2 के परिणाम घोषित होते ही 'स्टील सिटी' जमशेदपुर खुशियों से सराबोर हो गई है। नतीजों ने यह साफ कर दिया कि जमशेदपुर के छात्रों की प्रतिभा का लोहा अब राष्ट्रीय स्तर पर भी माना जा रहा है। शहर के मुकुल महतो ने अपनी कड़ी मेहनत से न केवल अपने परिवार का सिर फख्र से ऊंचा किया है, बल्कि 99.96 पर्सेंटाइल स्कोर के साथ जमशेदपुर के सिटी टॉपर बनने का गौरव भी हासिल किया है।

मुकुल महतो की इस ऐतिहासिक सफलता ने उन्हें अखिल भारतीय स्तर (AIR) पर 620वीं रैंक दिलाई है। उनके इस शानदार प्रदर्शन ने शहर के अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा की एक नई मिसाल पेश की है।

जमशेदपुर के टॉपर्स: एक नजर में

शहर के मेधावी छात्रों के बीच इस बार जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। मुकुल के बाद सार्थक सिंह ने 99.928 पर्सेंटाइल स्कोर किया और ऑल इंडिया स्तर पर 1222वीं रैंक प्राप्त कर शहर के दूसरे टॉपर बने। वहीं, अभिनव आदित्य ने 99.79 पर्सेंटाइल के साथ शहर में तीसरा स्थान हासिल किया।

सफलता का यह कारवां यहीं नहीं थमा। अयान सिंह 4446वीं रैंक के साथ शहर के चौथे टॉपर बने, जबकि प्रांशु वर्मा ने 99.721 पर्सेंटाइल और 4563वीं रैंक के साथ पांचवां स्थान हासिल किया। इसके अलावा, सोहम डोलू (5363वीं रैंक) छठे, अक्षत अग्रवाल (6421वीं रैंक और 99.606 पर्सेंटाइल) सातवें और करण यादव (6430वीं रैंक और 99.60 पर्सेंटाइल) आठवें स्थान पर रहे। शहर के 'टॉप टेन' क्लब में प्रत्युष मिश्रा (7637वीं रैंक) नौवें और नमन अग्रवाल (7771वीं रैंक) दसवें स्थान पर जगह बनाने में सफल रहे।

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बना नया रिकॉर्ड: 520 छात्रों ने किया एडवांस के लिए क्वालीफाई

इस साल जमशेदपुर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। शहर से इस बार रिकॉर्ड 520 अभ्यर्थियों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालीफाई किया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि शहर में कोचिंग और शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। सफल छात्रों ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपनी निरंतरता, शिक्षकों के मार्गदर्शन और माता-पिता के अटूट विश्वास को दिया है।

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क्या रही इस साल की कट-ऑफ?

रिजल्ट के साथ ही एनटीए ने विभिन्न श्रेणियों के लिए जेईई एडवांस की पात्रता कट-ऑफ भी जारी कर दी है। इस वर्ष प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी रही है। आंकड़ों के मुताबिक:

जनरल कैटेगरी: 93.41 पर्सेंटाइल

ईडब्ल्यूएस (EWS): 82.41 पर्सेंटाइल

ओबीसी-एनसीएल (OBC-NCL): 80.92 पर्सेंटाइल

अनुसूचित जाति (SC): 63.91 पर्सेंटाइल

अनुसूचित जनजाति (ST): 52.01 पर्सेंटाइल

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अगला लक्ष्य: आईआईटी की दहलीज

जेईई मेन की बाधा पार करने के बाद अब ये सभी सफल उम्मीदवार आईआईटी में प्रवेश की अंतिम और सबसे कठिन सीढ़ी यानी जेईई एडवांस की तैयारी में जुट गए हैं। सफल छात्रों का कहना है कि उन्होंने अब अपना पूरा ध्यान एडवांस्ड परीक्षा के पैटर्न और जटिल सवालों को हल करने पर लगा दिया है। जमशेदपुर के इन सितारों की नजर अब देश के शीर्ष आईआईटी संस्थानों में अपनी जगह पक्की करने पर है।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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