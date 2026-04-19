JEE Main 2026 Session 2 : यहां जानिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका, रिजल्ट के बाद क्या होगा आगे का प्लान
JEE Main Session 2 Result 2026 : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कल यानी 20 अप्रैल को JEE Main Session 2 Result 2026 जारी कर सकता है। छात्र jeemain.nta.nic.in पर अपना स्कोरकार्ड चेक करके आगे का रास्ता तय कर सकते हैं।
JEE Main Session 2 Result 2026: इंजीनियरिंग का ख्वाब देखने वाले देश भर के लाखों छात्रों के दिल की धड़कनें इस वक्त तेज हो चुकी हैं। इसकी वजह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कल यानी 20 अप्रैल 2026 को JEE Main Session 2 के नतीजे घोषित करने जा रही है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है जिसका 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार था। अगर आपने भी इस साल अप्रैल सेशन (2 से 8 अप्रैल के बीच) का एग्जाम दिया है, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि कल किसी भी वक्त NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट का लिंक लाइव हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है? स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड होगा और सबसे जरूरी बात कि इसके आगे का रास्ता क्या है? आइए, इन तमाम सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं।
अक्सर देखा गया है कि NTA अपने नतीजों के वक्त को लेकर छात्रों को थोड़ा सस्पेंस में रखता है। हालांकि, तय शेड्यूल और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 अप्रैल की तारीख बिल्कुल फाइनल है। हो सकता है कि कल दोपहर तक, शाम को या फिर देर रात को स्कोरकार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाए। इसलिए, बेवजह पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड (या जन्म तिथि) एक पर्ची पर लिखकर अपने पास तैयार रखें। जैसे ही रिजल्ट आउट होगा, वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की वजह से सर्वर थोड़ा डाउन हो सकता है। ऐसे हालात में संयम बरतना ही अक्लमंदी है। कुछ मिनट रुककर पेज को रिफ्रेश करें और इत्मीनान से अपना रिजल्ट चेक करें।
JEE Main Session 2 Result 2026 स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का आसान तरीका
रिजल्ट चेक करने का प्रोसेस बहुत ही आसान रखा गया है। आपको किसी भी साइबर कैफे के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने मोबाइल या लैपटॉप पर इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें -
सबसे पहले NTA की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
होमपेज पर पहुंचते ही आपको ‘JEE Main 2026 Session 2 Result’ या 'Download Scorecard' का एक बड़ा सा लिंक चमकता हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दें।
अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि (या अपना बनाया हुआ पासवर्ड) सही-सही भरें, स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी पिन डालें और सबमिट कर दें।
बस पलक झपकते ही आपका स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर होगा।
इसे फौरन पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकालकर जरूर रख लें। एडमिशन और काउंसलिंग के वक्त इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है।
JEE Main Session 2 Result 2026 स्कोरकार्ड में क्या-क्या चेक करना है?
स्कोरकार्ड डाउनलोड करते ही सिर्फ अपनी रैंक देखकर खुश या निराश न हों, बल्कि उसमें दी गई हर एक डिटेल को पैनी नजर से पढ़ें। आपके स्कोरकार्ड में आपका नाम, रोल नंबर, और कैटेगरी जैसी बेसिक जानकारियों के अलावा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अलग-अलग परसेंटाइल स्कोर (NTA Score) लिखे होंगे। इसके साथ ही आपका ओवरऑल परसेंटाइल और आपकी 'ऑल इंडिया रैंक' (AIR) भी मेंशन होगी। सबसे अहम बात जो आपको चेक करनी है, वो है आपका कट-ऑफ स्टेटस। स्कोरकार्ड के निचले हिस्से में साफ-साफ लिखा होगा कि आप JEE Advanced 2026 का एग्जाम देने के लिए क्वालीफाई कर पाए हैं या नहीं। अगर वहां 'Qualified' लिखा है, तो समझ लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया है।
JEE Main Session 2 Result 2026 रिजल्ट के बाद क्या करें?
अब आता है सबसे बड़ा और अहम सवाल कि रिजल्ट देखने के बाद आगे क्या? यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका स्कोर कैसा आया है।
अगर आपने कट-ऑफ क्लियर कर लिया है: सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई! लेकिन जश्न मनाने का वक्त अभी नहीं आया है। आपको तुरंत JEE Advanced 2026 की तैयारी में पूरे जोश के साथ जुट जाना चाहिए, क्योंकि देश के टॉप आईआईटी का टिकट उसी दरवाजे से होकर जाता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। अपनी तैयारी को अब एक अलग लेवल पर लेकर जाएं और बचे हुए कुछ हफ्तों का पूरा फायदा उठाएं।
अगर स्कोर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा: कोई बात नहीं, दुनिया यहीं खत्म नहीं होती। एनआईटी, ट्रिपल आईटी और कई शानदार गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के दरवाजे अभी भी आपके लिए खुले हैं। जोसा (JoSAA) काउंसलिंग के जरिए आपको एक बेहतरीन कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिल सकती है। इसके अलावा, आप BITSAT, VITEEE, SRMJEEE या अपने स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव