JEE Main Session 2 2026 Topper: चंडीगढ़ के आरुष सिंघल 100 परसेंटाइल वाले 26 छात्रों में शामिल, देखें टॉपर्स की लिस्ट
JEE Main Session 2 2026 Toppers List: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। कुल 26 होनहारों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया है।
JEE Main Session 2 2026 Toppers List: इंजीनियरिंग की पढ़ाई का ख्वाब देखने वाले लाखों नौजवानों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। आज 20 अप्रैल 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE (Main) सेशन 2 2026 के पेपर 1 (B.E./B.Tech.) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। देशभर के छात्र अब अपनी मेहनत का फल NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये इम्तिहान देश के सबसे बड़े और मुश्किल एग्जाम्स में गिना जाता है। इस बार भी छात्रों ने अपनी काबलियत से बेहतरीन मुकाम हासिल किया है। 100 परसेंटाइल लाने वाले छात्रों की लिस्ट भी सामने आ गई है, जिसमें 26 छात्रों ने अपना नाम दर्ज कराया है।
यहां देखें जेईई मेन सेशन 2 के टॉपर्स की लिस्ट
इस बार जेईई मेन सेशन 2 में 26 छात्रों का नाम NTA स्कोर में 100 पर्सेंटाइल वालों की लिस्ट में दर्ज है, इनमें शामिल हैं…
- चंडीगढ़ से आरुष सिंघल
- आंध्र प्रदेश से जोन्नाला रोशन मनिदीप रेड्डी, नरेंद्रबाबू गरी महित, थुंगा दुर्गा सुप्रभाथ, पसला मोहित और बिज्जम वेंकट चंद्र शेखर रेड्डी
- दिल्ली (NCT) के रहने वाले श्रेयस मिश्रा, आदित्य गुप्ता और अथर्व पंजाबी
- तेलंगाना से मन्था शिव कामेश, दोरनाला भवितेश रेड्डी, साई रित्विक रेड्डी वेंकटरेड्डी वल्ला, विवान शरद महिस्वरी और ऋषि प्रेमनाथ
- महाराष्ट्र के सिद्धार्थ श्रीकांत आठले और माधव विरडिया
- राजस्थान से कबीर छिल्लर, चिरांजीब कर, अर्णव गौतम और यशवर्धन
- हरियाणा से अर्णव गांधी और अनय जैन
- बिहार से शुभम कुमार
- तमिलनाडु से थम्मीना गिरीश
- ओडिशा से भावेश पात्रा
- गुजरात से पुरोहित निमय
लड़कियों ने भी दिखाया अपना दम
लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी इस कड़े मुकाबले में अपनी काबलियत का परचम लहराया है। फीमेल कैटेगरी में तेलंगाना की रहने वाली मल्लावरपू आसना ने बाजी मारते हुए 99.9982287 NTA स्कोर के साथ पहला मुकाम हासिल किया है। उनके ठीक पीछे हरियाणा की आशी ग्रेवाल हैं, जिन्होंने 99.9969766 का शानदार स्कोर खड़ा किया। राजस्थान की दो होनहार लड़कियों, सौम्या गुप्ता (99.9965185) और आरोही देशपांडे (99.9965137) ने भी टॉपर्स लिस्ट में अपनी जगह पक्की की है, जबकि दिल्ली (NCT) की देवण्या राणा 99.9962208 परसेंटाइल के साथ पांचवें पायदान पर रहीं।
कितने छात्रों ने आजमाया अपनी किस्मत
इस साल का JEE Main दोनों सेशन पूरा हो चुका है। पहला जनवरी में और दूसरा अप्रैल में। NTA की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, दोनों सेशन को मिलाकर कुल 16,04,854 यूनिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 15,38,468 उम्मीदवारों ने असल में इम्तिहान में शिरकत की। अगर हम सिर्फ सेशन 2 (अप्रैल 2026) की बात करें, तो 11,10,904 छात्रों ने फॉर्म भरा था, जिनमें से 10,34,330 छात्र एग्जाम हॉल तक पहुंचे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव