JEE Main Session 1 : जेईई मेन सेशन-1 का पेपर कितना कठिन आएगा, पढ़ें बीते 5 सालों का विश्लेषण

JEE Main Session 1 Exams 2026 : What last 5 years analysis reveals about nta jee mains question paper difficulty level
जेईई मेन की घड़ी नजदीक आते ही स्टूडेंट्स के दिलों की धड़कने तेज हो गई हैं। देखना होगा कि पहले दिन पेपर का लेवल कैसा रहता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले साल के जेईई मेन सेशन 1 एग्जाम का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल सेशन 2 एग्जाम की तुलना में थोड़ा आसान था।

Jan 20, 2026 03:37 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
JEE Main Session 1 Exams 2026: नेशनल टेस्टिंग एंजेंसी (एनटीए) कल 21 जनवरी से जेईई मेन सेशन 1 परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। जेईई मेन सेशन 1 में बीई-बीटेक की परीक्षा 21, 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी तक चलेगी, जबकि बी आर्क और बी प्लानिंग की परीक्षा 29 जनवरी को होगी। देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की घड़ी नजदीक आते ही स्टूडेंट्स के दिलों की धड़कने तेज हो गई हैं। देखना होगा कि पहले दिन पेपर का लेवल कैसा रहता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले साल के जेईई मेन सेशन 1 एग्जाम का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल सेशन 2 एग्जाम की तुलना में थोड़ा आसान था।

सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले साल के जेईई मेन सेशन 1 के ओवरऑल पेपरों के विश्लेषण से पता चलता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में मैथ्स थोड़ा मुश्किल था। ज्यादातर सवाल 12वीं क्लास के सिलेबस से पूछे गए थे न कि क्लास 11 के सिलेबस से। तीनों सब्जेक्ट्स में कई थ्योरी-बेस्ड सवाल पूछे गए थे। जेईई मेन सेशन 2 के एग्जाम मॉडरेट रूप से चैलेंजिंग थे, जिसमें अलग-अलग शिफ्ट में थोड़ा फर्क था। स्टूडेंट्स ने मैथ्स को काफी टाइम टेकिंग व लेंदी बताया था। फिजिक्स सभी शिफ्ट में थोड़ा आसान था। केमिस्ट्री के सवालों को ज्यादातर स्टूडेंट्स हैंडल कर पा रहे थे।

एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बार भी जेईई मेन में मैथ्स सेक्शन लंबा हो सकता है, जिसके लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत होगी, जबकि केमिस्ट्री सेक्शन में एनसीईआरटी बेस्ड सवाल हो सकते हैं। केमिस्ट्री स्कोरिंग हो सकता है।

यहां देखें किस वर्ष किस सेशन में कैसा रहा डिफिल्टी लेवल (

जेईई मेन 2025 का कठिनाई का स्तर

सेशन 1

फिजिक्स - मध्यम रूप से कठिन

गणित - चैलेंजिंग

केमिस्ट्री - तुलनात्मक रूप से आसान

सेशन 2

फिजिक्स - मध्यम

गणित - मध्यम रूप से कठिन

केमिस्ट्री - मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण

जेईई मेन 2024 का कठिनाई का स्तर

सेशन 1

फिजिक्स - मध्यम रूप से आसान

गणित - मध्यम रूप से कठिन

केमिस्ट्री - मध्यम रूप से आसान

सेशन 2

फिजिक्स - मध्यम रूप से आसान

गणित - मध्यम

केमिस्ट्री - मध्यम रूप से आसान

जेईई मेन 2023 पेपर का कठिनाई का स्तर

सेशन 1

फिजिक्स - आसान से मध्यम

गणित - मध्यम

केमिस्ट्री - आसान

सेशन 2

फिजिक्स - आसान

गणित - मध्यम

केमिस्ट्री - आसान से मध्यम

जेईई मेन 2022 पेपर का कठिनाई का स्तर

सेशन 1

फिजिक्स - मध्यम

गणित - मध्यम रूप से कठिन

केमिस्ट्री - मध्यम

सेशन 2

फिजिक्स - मध्यम

गणित - मध्यम रूप से कठिन

केमिस्ट्री - मध्यम

जेईई मेन 2021 पेपर का कठिनाई स्तर

सेशन 1

आसान से मध्यम

सेशन 2

मध्यम रूप से कठिन

सेशन 3

मध्यम रूप से कठिन

सेशन 4

मध्यम स्तर का

जेईई मेन से IIT तक का रास्ता

जेईई मेन परीक्षाएं खत्म होने के बाद दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की जाएगी। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है। आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड भी वही दे सकेगा जिसके 12वीं में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स होंगे। या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होंगे।

