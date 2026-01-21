Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़jee main session 1 exam from today iit nit iiit btech seats admission dress code timings aadhar card photo
JEE Main : जेईई मेन आज से शुरू, IIT, NIT और IIIT की 62000 से ज्यादा सीटों पर होगा दाखिला, 13 लाख रेस में

JEE Main : जेईई मेन आज से शुरू, IIT, NIT और IIIT की 62000 से ज्यादा सीटों पर होगा दाखिला, 13 लाख रेस में

संक्षेप:

JEE Main 2026 Session 1 Exam : आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी समेत देश के दिग्गज इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले का रास्ता खोलने वाली जेईई मेन 2026 (जनवरी सेशन) परीक्षा आज बुधवार से शुरू हो गई है।

Jan 21, 2026 09:19 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

JEE Main 2026 Session 1 Exam : आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी समेत देश के दिग्गज इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले का रास्ता खोलने वाली जेईई मेन 2026 (जनवरी सेशन) परीक्षा आज बुधवार से शुरू हो गई है। इस वर्ष देशभर की आईआईटी, एनआईटी व आईआईआईटी की साढ़े 62 हजार से ज्यादा इंजीनियरिंग सीटों के लिए लगभग 13 लाख विद्यार्थियों के परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। आईआईटी में 18160, एनआईटी में 24525, ट्रिपल आईटी में 9940 और जीएफटीआई में 10228 सीटें उपलब्ध हैं। इस बीच परीक्षा की कठिनाई स्तर, कटऑफ और प्रारंभिक शिफ्टों के कठिन प्रश्नपत्रों लेकर चर्चाएं तेज हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

छात्रों को परीक्षा केन्द्रों पर एक घंटा पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। केन्द्र में परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले एंट्री बंद कर दी जाएगी। एनटीए ने कहा है कि 9 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए सात से 8.30 बजे सुबह तक प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, तीन से छह बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए दोपहर एक बजे से 2.30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। देर से आने वालों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। विद्यार्थियों को फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक जांच के बाद एग्जाम सेंटर में एंट्री दी गई।

जनवरी सत्र की जेईई पेपर वन की परीक्षा 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को होगी। पेपर वन (बीई/बीटेक) के लिए दो शिफ्ट रखी गयी है। पहली शिफ्ट सुबह नौ बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक होगी। 29 जनवरी को पेपर टू (बीआर्क व बी प्लानिंग) की परीक्षा होगी। दोनों पेपर को मिलाकर जेईई-मेन 2026 की परीक्षा 29 जनवरी तक होगी। इस साल के लिए 14.10 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। बिहार से 62 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे।

विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र में दिये गये बार कोड रीडर के माध्यम से लैब आवंटित की जाएगी। प्रवेश पत्र में सेल्फ डिक्लेरेशन प्रारूप में विद्यार्थी को बांये हाथ का अंगूठा का निशान एवं स्वयं की फोटो लगाकर ले जाना होगा। छात्र अपने साथ ओरिजनल आइडी प्रूफ, खुद से भरा घोषणा पत्र, पारदर्शी पेन, स्वयं का फोटो, पानी की पारदर्शी बोतल साथ में लाने होंगे। विद्यार्थियों को आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी या मोबाइल से लिए हुए फोटो से प्रवेश नहीं दी जाएगी। विद्यार्थियों को कोई भी इलेक्ट्रोनिक गैजेट साथ लाने की अनुमति नहीं होगी।

ये डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं, देखें लिस्ट

- आपका आधार कार्ड अनलॉक होना चाहिए। पहले ही चेक कर लें ताकि एग्जाम सेंटर पर दिक्कत न हो।

- एनटीए वेबसाइट से डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी, साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन (अंडरटेकिंग) (A4 साइज के पेपर पर साफ प्रिंटआउट) जिसे ठीक से भरा गया हो।

- एक पासपोर्ट साइज फोटो (वही जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म पर अपलोड की गई थी) जिसे परीक्षा के दौरान सेंटर पर अटेंडेंस शीट में दी गई जगह पर चिपकाना है।

- कोई भी एक अधिकृत फोटो आईडी (जो ओरिजिनल, वैलिड और एक्सपायर न हुई हो) – वैलिड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड/ पैन कार्ड / वोटर ID/ पासपोर्ट/ आधार कार्ड (फोटो के साथ)/ फोटो के साथ ई-आधार/ क्लास XII बोर्ड एडमिट कार्ड फोटो के साथ/ फोटो के साथ बैंक पासबुक।

- एक साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन।

ड्रेस कोड गाइडलाइंस

जेईई मेन 2026 को लेकर कोई अनिवार्य ड्रेस नहीं है लेकिन उम्मीदवारों को सुरक्षा जांच के दौरान असुविधाओं से बचने के लिए विशिष्ट नियमों का पालन करना चाहिए।

पुरुष उम्मीदवारों के लिए

- बकल या मेटल वाले वाले कपड़ों से बचें।

- टोपी, मफलर या किसी भी तरह का सिर ढकने वाला कपड़ा पहनने से बचें।

- मौसम के अनुकूल हल्के कपड़े चुनें।

- चेन, ब्रेसलेट या अंगूठी जैसे आभूषण पहनना मना है।

- मोटे तलवों वाले जूते पहनने से बचें; साधारण सैंडल या चप्पल पहनें।

महिला उम्मीदवारों के लिए

- स्टोल, दुपट्टा, स्कार्फ या कोई भी ऐसा कपड़ा न पहनें जिससे सुरक्षा जांच के दौरान देरी हो सकती है।

- अंगूठी, झुमके या ब्रेसलेट सहित जूलरी या मेटल की चीजें न पहनें।

- मौसम के हिसाब से कंफर्ट वाले कपड़े चुनें।

जींस पहनने पर क्या है नियम

काफी विद्यार्थी जींस पहनने को लेकर कंफ्यूज है। अभ्यर्थी परीक्षा देने जींस पहनकर आ सकते हैं। लेकिन एनटीए के निर्देशानुसार मेटैलिक जिपर, बैज, या सजावटी बड़े मैटेल के बटन वाले कपड़ों से बचें।

जेईई मेन से IIT तक का रास्ता

जेईई मेन परीक्षाएं खत्म होने के बाद दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की जाएगी। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है। आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड भी वही दे सकेगा जिसके 12वीं में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स होंगे। या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
JEE Main
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।