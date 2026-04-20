JEE Main Results 2026: जेईई मेन 2026 रिजल्ट जारी, स्कोरकार्ड डाउनलोड करते समय फेक वेबसाइट्स और फर्जी पोर्टल्स से बचें
JEE Main Results 2026 Official Websites to Check: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 20 अप्रैल 2026 को जेईई मेन सेशन 2 रिजल्ट 2026 की घोषणा कर दी है। फेक वेबसाइट्स और फर्जी पोर्टल्स से बचें।
JEE Main Results 2026 Official Websites to Check: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सोमवार, 20 अप्रैल 2026 को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 'जेईई मेन 2026' के दूसरे सत्र (Session 2) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस घोषणा के साथ ही देश के प्रतिष्ठित आईआईटी (IIT), एनआईटी (NIT) और अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले का सपना देख रहे 15 लाख से अधिक उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। परीक्षा के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिए गए हैं। छात्र अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल्स
भारी ट्रैफिक को देखते हुए एनटीए ने रिजल्ट देखने के लिए कई लिंक एक्टिव किए हैं। छात्र निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं:
jeemain.nta.nic.in
ntaresults.nic.in
jeemain.nta.ac.in
फेक वेबसाइट्स और फर्जी पोर्टल्स से बचें
रिजल्ट जारी होने के साथ ही इंटरनेट पर कई 'फर्जी' वेबसाइट्स और पोर्टल्स भी सक्रिय हो गए हैं, जो आधिकारिक साइट की तरह ही दिखते हैं। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को विशेष रूप से चेतावनी दी है कि वे केवल आधिकारिक सरकारी डोमेन (जैसे .nic.in या .ac.in) वाली वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी अनधिकृत लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपनी निजी जानकारी (जैसे एप्लिकेशन नंबर या पासवर्ड) किसी निजी पोर्टल पर साझा करें। फर्जी वेबसाइट्स न केवल गलत जानकारी दे सकती हैं, बल्कि आपके डेटा का दुरुपयोग भी कर सकती हैं।
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया
अपना रिजल्ट देखने के लिए छात्र इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
होमपेज पर 'JEE Main 2026 Session 2 Scorecard' के लिंक पर क्लिक करें।
अपना लॉगिन विवरण (Application Number और Date of Birth) दर्ज करें।
सिक्योरिटी पिन भरें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेकर रखें।
प्रतिस्पर्धा का स्तर और कट-ऑफ
इस वर्ष जेईई मेन परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या में भारी उछाल देखा गया है। लगभग 15.38 लाख से अधिक छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया, जिससे प्रतिस्पर्धा का स्तर काफी ऊंचा रहा। परिणाम घोषित होने के साथ ही एनटीए ने 'जेईई एडवांस्ड 2026' के लिए श्रेणी-वार कट-ऑफ भी जारी कर दी है। केवल वे छात्र जो इस कट-ऑफ को पार करेंगे, वे ही आईआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली अगली परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।
अगला कदम: जेईई एडवांस्ड और काउंसलिंग
रिजल्ट आने के बाद अब सफल उम्मीदवारों को जेईई एडवांस्ड के लिए पंजीकरण करना होगा। वहीं, अन्य छात्र एनआईटी (NIT), आईआईआईटी (IIIT) और जीएफटीआई (GFTI) में प्रवेश के लिए जोसा (JoSAA) काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे।
एनटीए ने साफ किया है कि इस स्कोरकार्ड में छात्रों का 'एनटीए स्कोर' (नॉर्मलाइज्ड स्कोर) और 'ऑल इंडिया रैंक' (AIR) दोनों शामिल हैं। यदि किसी छात्र ने दोनों सत्रों (जनवरी और अप्रैल) में भाग लिया है, तो उनके 'बेस्ट स्कोर' को ही अंतिम रैंक के लिए माना गया है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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