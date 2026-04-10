Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

JEE Main Result : जेईई मेन में कई छात्रों को मिल सकती है ऑल इंडिया रैंक 1 , IIT NIT IIIT GFTI में BTech की 63000 सीटें

Apr 10, 2026 06:03 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
share

इस वर्ष जेईई मेन के जारी किये गये परिणामों में ऑल इंडिया रैंक-1 पर कई छात्रों को आना तय है। इसका कारण जेईई मेन द्वारा दो विद्यार्थियों के समान टोटल एनटीए स्कोर पर टाई लगने का मैथड है।

JEE Main Result : जेईई मेन में कई छात्रों को मिल सकती है ऑल इंडिया रैंक 1 , IIT NIT IIIT GFTI में BTech की 63000 सीटें

जेईई मेन बीई बीटेक परीक्षा इस वर्ष 22 से 28 जनवरी के बीच 10 और अप्रैल माह में दो से आठ अप्रैल के बीच 9 पारियों में संपन्न हुई। दोनों पारियों में मिलाकर इस वर्ष सर्वाधिक 16 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने जेईई मेन दी। परीक्षा का रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक के साथ 20 अप्रैल को जारी किया जाना संभावित है। इस वर्ष जेईई मेन के जारी किये गये परिणामों में ऑल इंडिया रैंक-1 पर कई छात्रों को आना तय है। इसका कारण जेईई मेन द्वारा दो विद्यार्थियों के समान टोटल एनटीए स्कोर पर टाई लगने का मैथड है। एनटीए द्वारा जारी की गयी सूचना के अनुसार दो विद्यार्थियों के टोटल एनटीए स्कोर पर टाई लगने पर सर्वप्रथम गणित का एनटीए स्कोर, इसमें टाइ होने पर फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री के एनटीए स्कोर के आधार पर रैंक को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी विषयों में टाई लगने की स्थिति में विद्यार्थियों के कुल सही एवं गलत जवाबों के प्राप्तांकों के अनुपात को देखा जाएगा।

इस स्थिति के बाद क्रमशः गणित, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के सही एवं गलत उत्तरों के नंबर के अनुपात को देखा जाएगा। उपरोक्त सभी स्थितियों में टाइ लगने पर विद्यार्थियों की एक समान ऑल इंडिया रैंक ( JEE Main AIR ) जारी कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में जिन विद्यार्थियों का परफेक्ट स्कोर 300 में से 300 है, उनकी एआईआर-1 जारी होगी।

ये भी पढ़ें:जेईई मेन सेशन-2 कितनों ने दिया, रिजल्ट व आंसर-की कब, NTA ने बताई तिथियां

जेईई मेन आंसर-की कल

जेईई मेन सेशन-2 की आंसर-की 11 अप्रैल 2026 को जारी होगी। एनटीए अभ्यर्थियों को आंसर-की को चुनौती देने का अवसर भी देगा। जो छात्र प्रोविजनल आंसर-की में दिए गए किसी प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, वे प्रति प्रश्न 200 रुपये का भुगतान करके किसी भी प्रश्न को चुनौती दे सकेंगे।

ये भी पढ़ें:85 पर्सेंटाइल पर BTech में कहां दाखिला संभव, देखें संभावित कॉलेज लिस्ट

जेईई मेन से IIT तक का रास्ता

जेईई मेन सेशन 2 रिजल्ट के बाद दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की जाएगी। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है। आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड भी वही दे सकेगा जिसके 12वीं में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स होंगे। या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होंगे।

ये भी पढ़ें:IIIT में BTech सीट कितने जेईई मेन पर्सेंटाइल पर संभव

प्रमुख सरकारी संस्थानों में 63000 सीटें

देश के सभी आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी और जीएफटीई को मिलाकर 63000 सीटें हैं। इनमें आईआईटी में 18160, एनआईटी में 24525, ट्रिपल आईटी में 9940 और अन्य सरकारी फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 10228 सीटें हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
JEE Main JEE Main 2026 Btech
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 ( UP Board Result 2026, MP Board Result 2026, CBSE 2026 Result) देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।