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JEE Main : 11 लाख में से जेईई मेन कितनों ने दिया, रिजल्ट व आंसर-की कब, NTA ने बताई तिथियां

Apr 09, 2026 10:11 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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JEE Main Session 2 Result : जेईई मेन सेशन-2 की परीक्षा खत्म होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने आंसर-की व रिजल्ट की डेट जारी कर दी है। एनटीए ने कहा है कि जेईई मेन सेशन-2 की आंसर-की 11 अप्रैल 2026 को जारी होगी।

JEE Main : 11 लाख में से जेईई मेन कितनों ने दिया, रिजल्ट व आंसर-की कब, NTA ने बताई तिथियां

JEE Main Session 2 Result : जेईई मेन सेशन-2 की परीक्षा खत्म होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने आंसर-की व रिजल्ट की डेट जारी कर दी है। एनटीए ने कहा है कि जेईई मेन सेशन-2 की आंसर-की 11 अप्रैल 2026 को जारी होगी। इसके बाद जेईई मेन सेशन-2 रिजल्ट की घोषणा 20 अप्रैल 2026 को होगी। सभी शिफ्टों के प्रश्न पत्र आज 9 अप्रैल को जारी कर दिए जाएंगे। दूसरे सत्र की जेईई मेन परीक्षा के लिए 11,65,452 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिसमें से 10,73,255 ने हिस्सा लिया। कुल उपस्थिति 93 फीसदी रही। आंसर-की व रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर देख सकेंगे।

200 रुपये देकर आंसर की चैलेंज कर सकेंगे

एनटीए अभ्यर्थियों को आंसर-की को चुनौती देने का अवसर भी देगा। जो छात्र प्रोविजनल आंसर-की में दिए गए किसी प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, वे प्रति प्रश्न 200 रुपये का भुगतान करके किसी भी प्रश्न को चुनौती दे सकेंगे।

खास बातें

जेईई मेन सेशन 2 पेपर 1 (BE BTech) के लिए भारत में कुल 11.06 लाख और विदेश में 4,229 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें लगभग 93% उपस्थिति और 97% आधार ऑथेंटिकेशन दर्ज किया गया। सेशन 2 पेपर 2 (BArch या BPlanning) के लिए, 54,953 घरेलू और 270 अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार शामिल हुए, जिसमें 73% उपस्थिति और 97% आधार ऑथेंटिकेशन रहा।

जेईई मेन सेशन 2 की परीक्षा 2, 4, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल को कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी। यह परीक्षा भारत के 304 शहरों में लगभग 566 केंद्रों पर और 14 अंतर्राष्ट्रीय शहरों में हुई।

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अहम तारीखें

प्रश्न पत्र जारी 9 अप्रैल, 2026

प्रोविजनल आंसर-की जारी 11 अप्रैल, 2026

आपत्ति विंडो खुलना 11 अप्रैल, 2026 (संभावित)

रिजल्ट की घोषणा 20 अप्रैल, 2026 (संभावित)

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जेईई मेन से IIT तक का रास्ता

जेईई मेन सेशन 2 रिजल्ट के बाद दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की जाएगी। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है। आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड भी वही दे सकेगा जिसके 12वीं में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स होंगे। या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होंगे।

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प्रमुख सरकारी संस्थानों में 63000 सीटें

देश के सभी आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी और जीएफटीई को मिलाकर 63000 सीटें हैं। इनमें आईआईटी में 18160, एनआईटी में 24525, ट्रिपल आईटी में 9940 और अन्य सरकारी फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 10228 सीटें हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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