JEE Main Result 2026: 16 फरवरी को जारी होगा जेईई मेन रिजल्ट 2026, ऐसे चेक कर सकेंगे अपना स्कोरकार्ड

संक्षेप: JEE Main 2026 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 16 फरवरी 2026 को 'संयुक्त प्रवेश परीक्षा' (JEE) मेन 2026 के पहले सत्र (Session 1) का रिजल्ट घोषित करने वाली है। परीक्षार्थी अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर देख सकेंगे।

JEE Mains Result 2026 Date: इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 16 फरवरी 2026 को 'संयुक्त प्रवेश परीक्षा' (JEE) मेन 2026 के पहले सत्र (Session 1) का रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर देख सकेंगे।

परीक्षा का सफर और अब तक की प्रक्रिया NTA ने इस साल सेशन 1 की परीक्षा 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की थी। परीक्षा के कुछ दिनों बाद ही 4 फरवरी को प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई थी और छात्रों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 6 फरवरी तक का समय दिया गया था। अब एक्सपर्ट द्वारा इन आपत्तियों को चेक किया जा रहा है, जिसके बाद फाइनल आंसर-की और रिजल्ट एक साथ जारी किए जाएंगे।

स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें? रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड प्राप्त कर सकते हैं:

1.सबसे पहले NTA की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "JEE Main 2026 Session 1 Scorecard" के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि (DOB) या पासवर्ड दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर दिया गया सुरक्षा पिन भरें और 'Submit' बटन दबाएं।

5. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा; इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए 2-3 प्रिंटआउट निकाल लें।

स्कोरकार्ड में क्या जानकारी होगी? जेईई मेन के स्कोरकार्ड में केवल आपके कुल अंक ही नहीं, बल्कि NTA पर्सेंटाइल स्कोर भी होगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अलग-अलग पर्सेंटाइल के साथ-साथ कुल पर्सेंटाइल स्कोर दिया जाता है। ध्यान दें कि सेशन 1 के रिजल्ट में 'ऑल इंडिया रैंक' (AIR) जारी नहीं की जाती है; रैंक की घोषणा अप्रैल सत्र (Session 2) के बाद ही होगी।

क्या है 'नॉर्मलाइजेशन' प्रक्रिया? परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की जाती है और हर शिफ्ट में पेपर की कठिनाई का स्तर अलग हो सकता है, इसलिए NTA ‘नॉर्मलाइजेशन’ पद्धति अपनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी छात्र को कठिन पेपर मिलने के कारण नुकसान न हो और सभी का मूल्यांकन समान स्तर पर किया जाए।

आगे क्या? सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन: जो छात्र अपने सेशन 1 के स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं या जिन्होंने पहला सत्र नहीं दिया, वे सेशन 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2026 है।