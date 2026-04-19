JEE Main Result 2026 Date: जेईई मेन रिजल्ट 2026 जल्द, jeemain.nta.ac.in पर डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड ?
JEE Main Session 2 Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) बहुत जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जेईई मेन 2026 परीक्षा के नतीजे घोषित करने वाली है। एनटीए फाइनल आंसर-की, टॉपर्स की लिस्ट, कट-ऑफ मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक (AIR) भी जारी करेगा।
JEE Main Session 2 Result 2026 Date: देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, 'जेईई मेन 2026' (JEE Main 2026) के सेशन-2 (अप्रैल सेशन) में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) बहुत जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर परीक्षा के नतीजे घोषित करने वाली है।
मीडिया रिपोर्ट्स और मौजूदा रुझानों के मुताबिक, नतीजों की घोषणा किसी भी वक्त की जा सकती है। अभी तक रिजल्ट तिथि की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। परीक्षा परिणाम के साथ-साथ एनटीए फाइनल आंसर-की, टॉपर्स की लिस्ट, कट-ऑफ मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक (AIR) भी जारी करेगा।
रिजल्ट के साथ जारी होगी फाइनल रैंक
यह साल का दूसरा और आखिरी सेशन है, इसलिए इस बार केवल स्कोर ही नहीं बल्कि छात्रों की 'ऑल इंडिया रैंक' भी जारी की जाएगी। एनटीए छात्र के दोनों सेशन (जनवरी और अप्रैल) में से जिसमें बेहतर स्कोर होगा, उसे ही फाइनल रैंकिंग के लिए आधार मानेगा। इस रैंक के आधार पर ही छात्रों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे NIT, IIIT और अन्य GFTI में दाखिला मिलेगा।
इसके साथ ही, जेईई मेन के परिणाम यह भी तय करेंगे कि कौन से शीर्ष 2,50,000 छात्र जेईई एडवांस (JEE Advanced) परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए ही छात्र आईआईटी (IIT) में एडमिशन पाने का सपना पूरा कर पाते हैं।
कैसे चेक करें जेईई मेन 2026 का रिजल्ट?
नतीजे घोषित होने के बाद, छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे:
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in या ntaresults.nic.in पर जाएं।
होमपेज पर "JEE Main 2026 Session 2 Result" के लिंक पर क्लिक करें।
अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड दिखाई देगा, जिसमें आपके विषयवार पर्सेंटाइल और कुल स्कोर की जानकारी होगी।
भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर ले लें।
कट-ऑफ और टॉपर्स पर रहेगी नजर
इस साल परीक्षा का स्तर पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा अलग रहा है, इसलिए विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि कट-ऑफ में मामूली बदलाव देखने को मिल सकता है। सामान्य श्रेणी (General Category) के लिए कट-ऑफ स्कोर पिछले साल के मुकाबले ऊपर जा सकता है क्योंकि इस बार परीक्षार्थियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई है।
एनटीए परीक्षा परिणाम के साथ उन मेधावी छात्रों की सूची भी जारी करेगा जिन्होंने 100 पर्सेंटाइल हासिल किया है। पिछली बार की तरह इस बार भी कई राज्यों के टॉपर्स और महिला टॉपर्स की अलग लिस्ट आने की उम्मीद है।
अगला कदम क्या होगा?
रिजल्ट आने के तुरंत बाद 'जोसा' (JoSAA) काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिन छात्रों का स्कोर अच्छा है, उन्हें अपने पसंदीदा कॉलेजों और ब्रांच की लिस्ट तैयार रखनी चाहिए। वहीं, जो छात्र जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे, उन्हें अपनी तैयारी को और धार देने के लिए अंतिम दौर के अभ्यास में जुट जाना चाहिए। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फर्जी लिंक या अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही नजर बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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