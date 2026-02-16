JEE Main Results 2026: जेईई मेन 2026 में क्या है मार्क्स और परसेंटाइल का गणित? समझें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया
JEE Main 2026 Marks vs Percentile: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जेईई मेन 2026 सत्र-1 का रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्रों के बीच सबसे बड़ी चर्चा का विषय ‘मार्क्स बनाम परसेंटाइल’ बना हुआ है। आइए आपको आसान शब्दों में समझाते हैं।
JEE Main 2026 Marks vs Percentile: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जेईई मेन 2026 सत्र-1 का रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्रों के बीच सबसे बड़ी चर्चा का विषय ‘मार्क्स बनाम परसेंटाइल’ बना हुआ है। कई छात्र इस बात को लेकर उलझन में हैं कि उनके द्वारा प्राप्त अंकों को परसेंटाइल में कैसे बदला जाता है और एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए कितने परसेंटाइल की आवश्यकता होती है।
क्या है परसेंटाइल स्कोर और यह कैसे तय होता है?
जेईई मेन में 'परसेंटाइल' आपके वास्तविक अंक नहीं होते, बल्कि यह दर्शाता है कि आपने उस विशेष शिफ्ट में परीक्षा देने वाले कितने प्रतिशत छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है। परीक्षा कई दिनों और अलग-अलग शिफ्टों में होती है, इसलिए पेपर के कठिनाई स्तर को संतुलित करने के लिए ‘नॉर्मलाइजेशन’ की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
उदाहरण के तौर पर, यदि आपका स्कोर 99 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी शिफ्ट के 99 प्रतिशत छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
मार्क्स बनाम परसेंटाइल
एक्सपर्ट और पिछले वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा के कठिनाई स्तर के आधार पर अंकों और परसेंटाइल का संबंध बदलता रहता है। आमतौर पर:
99.9+ परसेंटाइल: इसके लिए छात्रों को 300 में से लगभग 280 से 290+ अंक लाने होते हैं।
99 परसेंटाइल: 180 से 210 के बीच अंक पाने वाले छात्र अक्सर इस श्रेणी में आते हैं।
95 परसेंटाइल: इसके लिए लगभग 150 से 160 अंकों की आवश्यकता हो सकती है।
90 परसेंटाइल: 110 से 120 अंकों के आसपास छात्र इस स्तर तक पहुंच सकते हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि किसी शिफ्ट का पेपर बहुत कठिन आता है, तो कम अंकों पर भी बेहतर परसेंटाइल मिल सकता है।
जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया
जेईई मेन केवल एनआईटी (NIT) और आईआईआईटी (IIIT) में दाखिले का जरिया नहीं है, बल्कि यह आईआईटी (IIT) के लिए होने वाली 'जेईई एडवांस' परीक्षा का प्रवेश द्वार भी है। नियम के अनुसार, जेईई मेन के दोनों सत्रों के बाद कुल शीर्ष 2,50,000 अभ्यर्थियों को ही एडवांस परीक्षा देने का मौका मिलता है।
सामान्य वर्ग के लिए एडवांस के लिए कट-ऑफ अक्सर 90-91 परसेंटाइल के आसपास रहता है, जबकि आरक्षित श्रेणियों (OBC, SC, ST) के लिए यह काफी कम हो सकता है।
रैंक और कॉलेज का चयन
छात्रों को यह समझना चाहिए कि उनकी 'ऑल इंडिया रैंक' (AIR) दोनों सत्रों (जनवरी और अप्रैल) के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के आधार पर तैयार की जाती है। यदि कोई छात्र जनवरी सत्र के स्कोर से संतुष्ट नहीं है, तो वह अप्रैल सत्र में सुधार कर सकता है। अंतिम मेरिट लिस्ट में छात्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को ही गिना जाएगा।
छात्रों को केवल परसेंटाइल पर ध्यान देने के बजाय अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और अप्रैल सत्र के लिए तैयारी तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि दूसरे सत्र में अक्सर प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स