JEE Main Result 2026 Live: जेईई मेन 2026 रिजल्ट आज, jeemain.nta.nic.in पर कर सकेंगे स्कोरकार्ड डाउनलोड

JEE Main Result 2026 Live

JEE Main Result 2026 Live Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के आधिकारिक नोटिस के अनुसार, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 सेशन-1 का परिणाम आज, 16 फरवरी 2026 को घोषित किया जा सकता है। बीटेक और बीई (पेपर-1) के परीक्षार्थी अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। हालांकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पहले इसकी तारीख 12 फरवरी तय थी, लेकिन ताजा अपडेट्स के मुताबिक एनटीए पहले फाइनल आंसर-की अपलोड करेगा और उसके तुरंत बाद शाम तक नतीजों का लिंक सक्रिय कर दिया जा सकता है। इस वर्ष परीक्षा में रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति दर्ज की गई है, जहां कुल 13,50,969 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 96.26 फीसदी (13,00,368 छात्र) परीक्षा में शामिल हुए थे। सत्र-1 की यह परीक्षा 21 से 29 जनवरी 2026 के बीच विभिन्न शिफ्टों में आयोजित की गई थी, जिसके बाद से ही छात्र बेसब्री से अपने परसेंटाइल का इंतजार कर रहे हैं। पिछले वर्ष के ट्रेंड को देखते हुए उम्मीद है कि पोर्टल किसी भी वक्त लाइव हो सकता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही तुरंत डाउनलोड कर सकें। एनटीए के इस फैसले से अब लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है।

16 Feb 2026, 10:00:33 AM IST JEE Main Result 2026 Live: जेईई मेन वेबसाइट क्रैश या सर्वर स्लो होने पर क्या करें? JEE Main Result 2026 Live: रिजल्ट घोषित होते ही लाखों छात्र एक साथ jeemain.nta.nic.in पर लॉगिन करते हैं, जिससे भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट धीमी हो सकती है या क्रैश हो सकती है। ऐसी स्थिति में छात्रों को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। यदि पेज लोड न हो, तो बार-बार रिफ्रेश करने के बजाय 15-20 मिनट का इंतजार करें और फिर से प्रयास करें। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपका परिणाम पूरी तरह सुरक्षित है और ट्रैफिक कम होते ही स्कोरकार्ड आसानी से डाउनलोड हो जाएगा।

16 Feb 2026, 09:56:33 AM IST JEE Main Result 2026 Live: कब आएगी जेईई मेन की रैंक JEE Main Result 2026 Live: जेईई मेन परीक्षाएं खत्म होने के बाद दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की जाएगी। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है। आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड भी वही दे सकेगा जिसके 12वीं में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स होंगे। या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होंगे।

16 Feb 2026, 09:46:04 AM IST JEE Main Result 2026 Live: जेईई मेन 2026: क्या रिजल्ट के बाद अंकों के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) का विकल्प है? JEE Main Result 2026 Live: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार स्कोरकार्ड जारी होने के बाद अंकों के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) या री-चेकिंग का कोई प्रावधान नहीं होगा। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की समीक्षा के बाद ही फाइनल आंसर-की और रिजल्ट तैयार किया गया है। विभिन्न शिफ्टों के प्रश्नपत्रों के कठिनाई स्तर को संतुलित करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसे पूरी तरह पारदर्शी और अंतिम माना जाता है।

16 Feb 2026, 09:41:08 AM IST JEE Main Result 2026 Live: जेईई मेन 2026 सेशन-1 में कम स्कोर आने पर क्या करें? JEE Main Result 2026 Live: जेईई मेन के परिणाम को अंतिम फैसला मानने के बजाय एक अनुभव की तरह देखें। यदि स्कोर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, तो छात्रों और अभिभावकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जेईई मेन सेशन 2 का अवसर शेष है, जहां बेहतर तैयारी के साथ प्रदर्शन सुधारा जा सकता है।

16 Feb 2026, 09:34:04 AM IST JEE Main Result 2026 Live: जेईई मेन 2026 रिजल्ट आज होगा जारी JEE Main Result 2026 Live: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज, 16 फरवरी को जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट घोषित करने जा रही है। परीक्षा में शामिल हुए छात्र आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे। यह परिणाम देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है।

16 Feb 2026, 09:28:42 AM IST JEE Main Result 2026 Live: क्यों आयोजित की जाती है जेईई मेन परीक्षा? JEE Main Result 2026 Live: जेईई मेन परीक्षा भारत के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे IIT, NIT, IIIT और सीएफटीआई में एडमिशन का मुख्य द्वार है। इसका पेपर-1 बीई और बीटेक जैसे अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आयोजित किया जाता है, जबकि पेपर-2 के माध्यम से छात्र बी.आर्क और बी.प्लानिंग कोर्स में प्रवेश पा सकते हैं। यह परीक्षा जेईई एडवांस्ड के लिए पात्रता परीक्षा के रूप में भी कार्य करती है।

16 Feb 2026, 09:22:09 AM IST JEE Main Result 2026 Live: जेईई मेन सेशन-1 की फाइनल आंसर-की कब जारी होगी? JEE Main Result 2026 Live: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जेईई मेन सेशन-1 की फाइनल आंसर-की रिजल्ट के साथ या उससे कुछ समय पहले जारी की जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर छात्र इसे देख सकेंगे। इस आंसर-की से उम्मीदवारों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों को स्वीकार किया गया है या नहीं और कितने प्रश्न ड्रॉप किए गए हैं। इससे परीक्षार्थियों के लिए अपना फाइनल स्कोर और परसेंटाइल समझना काफी आसान हो जाएगा।

16 Feb 2026, 09:19:20 AM IST JEE Main Result 2026 Live: जेईई मेन 2026 सेशन-2 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू; 25 फरवरी तक आवेदन का मौका JEE Main Result 2026 Live: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अप्रैल सत्र (सत्र-2) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और प्लानिंग के इच्छुक अभ्यर्थी 25 फरवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने से पहले आवेदन शुल्क जमा कर अपना फॉर्म सबमिट करना सुनिश्चित करें।