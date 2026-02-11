JEE Main Result Live : जारी होने वाला है जेईई मेन रिजल्ट, मार्क्स Vs पर्सेंटाइल Vs रैंक क्या रह सकता है

11 Feb 2026, 08:40:40 AM IST
JEE Main Result 2026 Live Updates: जेईई मेन 2026 सेशन-1 के पेपर-1 बीटेक बीई का रिजल्ट आज jeemain.nta.nic.in पर जारी हो सकता है। परीक्षार्थी jeemain.nta.nic.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। इंफोर्मेशन बुलेटिन के मुताबिक जेईई मेन रिजल्ट 12 फरवरी 2026 तक जारी होना है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि एनटीए आज दिन में जेईई मेन की फाइनल आंसर-की जारी कर शाम तक जेईई मेन परिणाम का ऐलान कर सकता है। पिछले साल भी एनटीए ने डेडलाइन से एक दिन पहले ही नतीजे जारी कर दिए थे। आपको बता दें कि इस बार जेईई मेन 2026 सेशन 1 के लिए कुल 1350969 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें से रिकॉर्ड 1300368 यानी 96.26 फीसदी ने एग्जाम दिया था। जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा 21, 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी, 2026 को हुई थी। पहले चार दिनों में पेपर 1 की परीक्षा दो शिफ्ट में हुई थी - पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। पेपर 2 की परीक्षा आखिरी तारीख को एक ही शिफ्ट में हुई थी - सुबह 9 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक।
JEE Main Marks vs percentile Vs Rank : यहां देखें जेईई मेन 2026 मार्क्स Vs पर्सेंटाइल vs रैंक का अनुमान (डिफिकल्टी लेवल, स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स से इकट्ठा किए गए आंकड़ों के आधार पर )
जेईई मेन में 300 में से मार्क्स पर्सेंटाइल
| रॉ मार्क्स | पर्सेंटाइल (अनुमानित) | ऑल इंडिया रैंक |
| **300 से 291** | 100 से 99.99989 | 1 से 15 |
| **290 से 281** | 99.99908 से 99.99745 | 16 से 36 |
| **280 से 271** | 99.99417 से 99.99347 | 37 से 100 |
| **270 से 261** | 99.99016 से 99.98881 | 101 से 160 |
| **260 से 251** | 99.97720 से 99.96976 | 161 से 428 |
| **250 से 241** | 99.95028 से 99.94664 | 429 से 755 |
| **240 से 231** | 99.91595 से 99.93498 | 756 से 1,189 |
| **230 से 221** | 99.86623 से 99.90111 | 1,190 से 1,893 |
| **220 से 211** | 99.80777 से 99.85161 | 1,894 से 2,720 |
| **210 से 201** | 99.73129 से 99.79506 | 2,721 से 3,803 |
| **200 से 191** | 99.62402 से 99.71083 | 3,804 से 5,320 |
| **190 से 181** | 99.48033 से 99.59739 | 5,321 से 7,354 |
| **180 से 171** | 99.29558 से 99.45693 | 7,355 से 9,968 |
| **170 से 161** | 99.06985 से 99.27208 | 9,969 से 13,163 |
| **160 से 151** | 98.77819 से 99.02861 | 13,164 से 17,290 |
| **150 से 141** | 98.40768 से 98.73238 | 17,291 से 22,533 |
| **140 से 131** | 97.94047 से 98.31741 | 22,534 से 29,145 |
| **130 से 121** | 97.35425 से 97.81126 | 29,146 से 37,440 |
| **120 से 111** | 96.60949 से 97.14293 | 37,441 से 47,979 |
| **110 से 101** | 95.64338 से 96.20455 | 47,980 से 61,651 |
| **100 से 91** | 94.39636 से 94.99859 | 61,652 से 79,298 |
| **90 से 81** | 92.76234 से 93.47123 | 79,299 से 1,02,421 |
| **80 से 71** | 90.41098 से 91.07212 | 1,02,422 से 1,35,695 |
| **70 से 61** | 87.06073 से 87.51222 | 1,35,696 से 1,83,105 |
| **60 से 51** | 81.57582 से 82.01606 | 1,83,106 से 2,60,722 |
| **50 से 41** | 73.08140 से 73.28780 | 2,60,723 से 3,80,928 |
| **40 से 31** | 59.84001 से 58.15149 | 3,80,929 से 5,68,308 |
| **30 से 21** | 40.34692 से 37.69452 | 5,68,309 से 8,44,157 |
| **20 से 10** | 20.95045 से 13.49584 | 8,44,158 से 1,118,638 |
| **10 से 0** | 6.59980 से 0.84351 | 1,118,639 से 1,200,000+ |
JEE Main Result 2026 Live: कब आएगी जेईई मेन की रैंक
JEE Main Result 2026 Live: जेईई मेन परीक्षाएं खत्म होने के बाद दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की जाएगी। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है। आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड भी वही दे सकेगा जिसके 12वीं में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स होंगे। या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होंगे।
11 Feb 2026, 08:17:52 AM IST
JEE Main Result 2026 Live : जेईई मेन के बाद IIT में दाखिला कैसे होगा
JEE Main Result 2026 Live: जेईई मेन 2026 सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 25 फरवरी तक करें आवेदन
JEE Main Result 2026 Live: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 सेशन 2 (अप्रैल सत्र) के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी 2026 से शुरू कर दी है। जो छात्र इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या प्लानिंग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
11 Feb 2026, 08:17:52 AM IST
JEE Main Result 2026 Live : क्यों होता है जेईई मेन
JEE Main Result 2026 Live : जेईई मेन पेपर-1 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।
11 Feb 2026, 08:17:53 AM IST
JEE Main Results 2026 Live: जेईई मेन रिजल्ट कैसे चेक कर सकेंगे
JEE Main Results 2026 Live: आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
होमपेज पर लेटेस्ट न्यूज सेक्शन देखें।
JEE Main 2026 सेशन 1 रिजल्ट स्कोर लिंक पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज कर लॉग इन करें।
स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
रिजल्ट को ध्यान से देखें और डाउनलोड करें।