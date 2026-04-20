JEE Main Result 2026 Live: jeemain.nta.nic.in पर जारी होने वाला है जेईई मेन रिजल्ट, Cut Off बढ़ने के आसार

JEE Main Result 2026 Live Updates

JEE Main Result 2026 Live Updates : एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज 20 अप्रैल 2026 को जेईई मेन 2026 की सेशन-2 परीक्षा के पेपर 2 बीई बीटेक ( JEE Main BTech Result ) का रिजल्ट जारी करेगा। परीक्षार्थी जेईई मेन 2026 सेशन-2 रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। एनटीए की ओर से जेईई मेन रिजल्ट की संभावित तिथि 20 अप्रैल 2026 तक बताई गई है लेकिन समय ( JEE Main 2026 date time ) को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। रिजल्ट से जेईई मेन की फाइनल आंसर-की भी जारी होगी। एनटीए न सिर्फ देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी करेगा बल्कि कटऑफ और ऑल इंडिया रैंक (JEE Main 2026 AIR) लिस्ट भी जारी करेगा। आवेदक अपने लॉगिन क्रेडेंशियल एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से अपना रिजल्ट व स्कोर कोर्ड देख सकेंगे। जेईई मेन 2026 का अप्रैल सेशन 2 अप्रैल से 8 अप्रैल, 2026 तक आयोजित हुआ था जिसमें लगभग 11.23 लाख रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया गया था। प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट 11 अप्रैल, 2026 को जारी की गई थी और आपत्तियां दर्ज करने की विंडो 13 अप्रैल 2026 को बंद हो गई थी। जेईई मेन सेशन 2 रिजल्ट 2026 वेबसाइट लिंक ( JEE Main 2026 Result Session 2 Website Link ) जेईई मेन सेशन 2 रिजल्ट 2026 कैसे और कहां चेक करें स्टेप 1 - नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं। स्टेप 2- ‘JEE Main Session 2 Result 2026’ के लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3- एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें। डिटेल्स सब्मिट करें। स्टेप 4- जेईई मेन सेशन - 2 का स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्टेप 5 - इसे डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।

20 Apr 2026, 06:27:33 AM IST JEE Mains Result 2026 Live : क्या है जेईई मेन एनटीए स्कोर JEE Main Result Live : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन 2026 के प्रत्येक सेक्शन के रॉ स्कोर को एनटीए स्कोर में बदला है। एनटीए स्कोर उम्मीदवारों के सापेक्ष प्रदर्शन को दर्शाते हैं, और अंतिम मेरिट सूची इन स्कोर के आधार पर बनाई जाती है। अलग-अलग सत्रों में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के सर्वश्रेष्ठ एनटीए स्कोर का उपयोग उनकी रैंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

20 Apr 2026, 06:11:47 AM IST JEE Mains Result 2026 Live: जेईई मेन 2026 सेशन-2 आंसर-की के 4 सवालों पर विवाद JEE Mains Result 2026 Live: जेईई मेन सेशन-2 का आयोजन इस साल 2, 4, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल को विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। 13 अप्रैल तक अपनी आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करा सकते थे। आंसर-की जारी होने के बाद छात्रों ने अपने रिकॉर्डेड रिस्पोंस का मिलान शुरू किया, जिसमें चार सवालों के जवाबों को लेकर एक्सपर्ट और एनटीए की राय में बड़ा अंतर देखने को मिला है। छात्रों का दावा है कि एनटीए द्वारा दिए गए जवाब तकनीकी रूप से सही नहीं हैं। देखना होगा आज फाइनल आंसर-की में इनमें क्या बदलाव होता है। इन चार विवादित सवालों की डिटेल्स इस प्रकार है: 2 अप्रैल (शाम की शिफ्ट): केमिस्ट्री के पेपर में 'को-ऑर्डिनेशन' टॉपिक से पूछे गए एक सवाल के जवाब पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। 5 अप्रैल (शाम की शिफ्ट): गणित के पेपर में 'डिफरेन्शियल इक्वेशन' टॉपिक के एक प्रश्न को लेकर छात्र और एक्सपर्ट एकमत हैं कि इसमें गड़बड़ी है। इस प्रश्न के लिए छात्रों ने बोनस अंक की मांग की है। 6 अप्रैल (फिजिक्स): फिजिक्स के पेपर में 'थर्मोडाइनेमिक्स' से जुड़े एक सवाल पर चुनौती दी गई है। 6 अप्रैल (केमिस्ट्री): केमिस्ट्री के 'हाइड्रोकार्बन' टॉपिक के एक प्रश्न के विकल्प को लेकर भी छात्र संतुष्ट नहीं हैं और आपत्ति दर्ज कराई गई है।

20 Apr 2026, 05:48:45 AM IST JEE Mains Result 2026 Live: जेईई मेन से देश में कहां कहां होता है एडमिशन JEE Mains Result 2026 Live: जेईई मेन स्कोर से कहां होगा एडमिशन जेईई मेन अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जेईई मेन परीक्षाएं खत्म होने के बाद दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की जाएगी। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है। आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड भी वही दे सकेगा जिसके 12वीं में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स होंगे। या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होंगे।

20 Apr 2026, 05:48:45 AM IST JEE Mains Result 2026 Live: क्यों होता है जेईई मेन एग्जाम JEE Mains Result 2026 Live: जेईई मेन देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा है। जेईई मेन में दो पेपर होते हैं। पेपर-1 से बीई/बीटेक में दाखिला मिलता है। पेपर-1 एनआईटी, आईआईआईटी, सीएफटीआई में और अन्य भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा फंडेड/ मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स (बीई/ बीटेक) में दाखिले के लिए आयोजित होता है। जेईई मेन साल में दो बार होता है। जेईई मेन सेशन-1 का रिजल्ट आ चुका है। दूसरे सेशन का आज आएगा। जेईई मेन का पेपर-2 बीआर्क व बी प्लानिंग कोर्स में दाखिले के लिए होता है। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है।

20 Apr 2026, 05:48:45 AM IST JEE Mains Result 2026 Live: कैसे चेक करें जेईई मेन रिजल्ट 2026 सेशन 2 JEE Mains Result 2026 Live: कैसे चेक करें जेईई मेन रिजल्ट 2026 सेशन 2 स्टेप 1- जेईई मेन 2026 सेशन 2 रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहले एनटीए जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं। स्टेप 2- होमपेज पर, 'JEE Main 2026 Session 2 Result' या 'View Scorecard' लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3- अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि या पासवर्ड और सिक्योरिटी कैप्चा कोड दर्ज करें। स्टेप 4- अब 'Submit' पर क्लिक करें। स्टेप 5- आपका जेईई मेन स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखेगा। इसे चेक करें। भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर रख लें।