JEE Main Result 2026: जेईई मेन रिजल्ट 2026 का इंतजार, jeemain.nta.ac.in पर कर सकेंगे स्कोरकार्ड चेक
JEE Main Session 2 Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर JEE Main 2026 के सेशन-2 परीक्षा के नतीजे घोषित करने की तैयारी कर रही है।
JEE Main Session 2 Result 2026: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, JEE Main 2026 के सेशन-2 में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर परीक्षा के नतीजे घोषित करने की तैयारी कर रही है।
अप्रैल महीने में आयोजित इस परीक्षा में देशभर के हजारों केंद्रों पर करीब 12 लाख से अधिक छात्रों ने अपनी किस्मत आजमाई है। यह परीक्षा न केवल आईआईटी (IIT), एनआईटी (NIT) और आईआईआईटी (IIIT) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश का रास्ता खोलती है, बल्कि टॉप 2.5 लाख छात्रों को JEE Advanced के लिए पात्र भी बनाती है।
फाइनल आंसर-की का रास्ता साफ
नतीजे घोषित करने से पहले, NTA ‘फाइनल आंसर-की’ जारी करेगा। छात्रों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद एक्सपर्ट इसे तैयार करेंगे। इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर छात्रों के अंकों की गणना की जाएगी। यदि किसी छात्र को लगता है कि कोई उत्तर गलत था और उसने चुनौती दी थी, तो फाइनल आंसर-की में उसका समाधान देखने को मिलेगा।
कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (आसान तरीका)
रिजल्ट घोषित होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने की संभावना है। ऐसे में छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in या ntaresults.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "JEE Main 2026 Session 2 Result" के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लिकेशन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि (DOB) दर्ज करें।
4. सिक्योरिटी पिन भरकर 'सबमिट' बटन दबाएं।
5. आपका रिजल्ट और ऑल इंडिया रैंक (AIR) स्क्रीन पर दिखाई देगी।
6. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
कट-ऑफ और पर्सेंटाइल का गणित
इस साल छात्रों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि सामान्य वर्ग के लिए JEE Advanced की पात्रता का कट-ऑफ पिछले साल की तुलना में थोड़ा अधिक रह सकता है। रिजल्ट के साथ ही NTA श्रेणीवार कट-ऑफ भी जारी करेगा। जिन छात्रों ने दोनों सत्रों (जनवरी और अप्रैल) में भाग लिया है, उनके बेस्ट स्कोर को रैंकिंग के लिए उपयोग किया जाएगा।
आगे क्या? JEE Advanced की तैयारी
रिजल्ट आने के तुरंत बाद, सफल छात्र IIT में एडमिशन के लिए होने वाली JEE Advanced 2026 की तैयारी में जुट जाएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। जो छात्र इस बार सफल नहीं हो पाए हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है; वे अगले वर्ष के लिए या अन्य राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं।
सावधान रहें: केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें
अक्सर रिजल्ट के समय कई फर्जी लिंक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। किसी भी अपडेट के लिए समय-समय पर पोर्टल को चेक करते रहें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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