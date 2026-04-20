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JEE Main Result 2026: जेईई मेन 2026 टॉपर्स लिस्ट में एक भी लड़की नहीं, 26 छात्रों ने हासिल किया 100 पर्सेंटाइल

Apr 20, 2026 08:55 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Female Topper of JEE Main 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 'जेईई मेन 2026' के नतीजे घोषित कर दिए हैं । परफेक्ट 100 पर्सेंटाइल हासिल करने वाले सभी 26 उम्मीदवार केवल छात्र (पुरुष) हैं, इस लिस्ट में एक भी छात्रा (महिला) अपनी जगह नहीं बना पाई है ।

JEE Main Result 2026: जेईई मेन 2026 टॉपर्स लिस्ट में एक भी लड़की नहीं, 26 छात्रों ने हासिल किया 100 पर्सेंटाइल

JEE Main 2026 Toppers: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 'जेईई मेन 2026' के नतीजे घोषित कर दिए हैं । इस साल के परिणाम काफी रोमांचक रहे हैं, जहां कुल 26 प्रतिभाशाली छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल का परफेक्ट स्कोर हासिल कर देश का मान बढ़ाया है । लेकिन इन नतीजों के पीछे एक हैरान करने वाला आंकड़ा भी सामने आया है— परफेक्ट 100 पर्सेंटाइल हासिल करने वाले सभी 26 उम्मीदवार केवल छात्र (पुरुष) हैं, इस लिस्ट में एक भी छात्रा (महिला) अपनी जगह नहीं बना पाई है ।

देशभर के 26 होनहारों ने मारी बाजी

जेईई मेन 2026 के सेशन 1 और सेशन 2 के प्रदर्शन को मिलाकर एनटीए ने फाइनल स्कोर जारी किया है । 100 पर्सेंटाइल क्लब में शामिल होने वाले इन 26 छात्रों ने साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत और सही दिशा का कोई विकल्प नहीं है। अगर राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दबदबा सबसे अधिक रहा, जहां से 5-5 टॉपर्स निकले हैं । इनके अलावा राजस्थान से 4, दिल्ली से 3 और महाराष्ट्र व हरियाणा से 2-2 छात्रों ने परफेक्ट स्कोर हासिल किया है । वहीं बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और ओडिशा से भी 1-1 छात्र ने इस विशिष्ट लिस्ट में स्थान बनाया है ।

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फीमेल टॉपर्स का प्रदर्शन: करीब आकर भी रह गईं पीछे

हालांकि 100 पर्सेंटाइल की लिस्ट में कोई छात्रा नहीं है, लेकिन बेटियों का प्रदर्शन भी कमतर नहीं रहा । महिला वर्ग में तेलंगाना की मल्लावरपु आसना ने 99.9982287 पर्सेंटाइल के साथ देशभर में लड़कियों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है ।उनके बाद हरियाणा की आशी ग्रेवाल (99.9969766) और राजस्थान की सौम्या गुप्ता (99.9965185) ने शानदार प्रदर्शन किया है । लड़कियों की टॉप-5 लिस्ट में दिल्ली की देवान्या राणा और राजस्थान की आरोही देशपांडे भी शामिल हैं । भले ही वे 100 के 'मैजिक नंबर' से कुछ ही कदम दूर रह गईं, लेकिन उनकी सफलता लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

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रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति और कड़ी प्रतिस्पर्धा

इस साल जेईई मेन की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कुल 16,04,854 यूनिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था । एनटीए के आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा में कुल 15,38,468 छात्र शामिल हुए, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या में से एक है । प्रतियोगिता इतनी कड़ी थी कि एनटीए को नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत 7 दशमलव स्थानों तक स्कोर जारी करना पड़ा ताकि पारदर्शिता बनी रहे ।

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अगला पड़ाव: जेईई एडवांस्ड 2026

रिजल्ट के साथ ही एनटीए ने जेईई एडवांस्ड के लिए कट-ऑफ भी जारी कर दी है । जनरल कैटेगरी (UR) के लिए यह कट-ऑफ 93.4123549 पर्सेंटाइल रही है । इसका मतलब है कि इस स्कोर से ऊपर रहने वाले शीर्ष 2.5 लाख छात्र ही अब देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली आईआईटी (IIT) प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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