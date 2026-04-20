JEE Main Result 2026: जेईई मेन 2026 टॉपर्स लिस्ट में एक भी लड़की नहीं, 26 छात्रों ने हासिल किया 100 पर्सेंटाइल
Female Topper of JEE Main 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 'जेईई मेन 2026' के नतीजे घोषित कर दिए हैं । परफेक्ट 100 पर्सेंटाइल हासिल करने वाले सभी 26 उम्मीदवार केवल छात्र (पुरुष) हैं, इस लिस्ट में एक भी छात्रा (महिला) अपनी जगह नहीं बना पाई है ।
JEE Main 2026 Toppers: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 'जेईई मेन 2026' के नतीजे घोषित कर दिए हैं । इस साल के परिणाम काफी रोमांचक रहे हैं, जहां कुल 26 प्रतिभाशाली छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल का परफेक्ट स्कोर हासिल कर देश का मान बढ़ाया है । लेकिन इन नतीजों के पीछे एक हैरान करने वाला आंकड़ा भी सामने आया है— परफेक्ट 100 पर्सेंटाइल हासिल करने वाले सभी 26 उम्मीदवार केवल छात्र (पुरुष) हैं, इस लिस्ट में एक भी छात्रा (महिला) अपनी जगह नहीं बना पाई है ।
देशभर के 26 होनहारों ने मारी बाजी
जेईई मेन 2026 के सेशन 1 और सेशन 2 के प्रदर्शन को मिलाकर एनटीए ने फाइनल स्कोर जारी किया है । 100 पर्सेंटाइल क्लब में शामिल होने वाले इन 26 छात्रों ने साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत और सही दिशा का कोई विकल्प नहीं है। अगर राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दबदबा सबसे अधिक रहा, जहां से 5-5 टॉपर्स निकले हैं । इनके अलावा राजस्थान से 4, दिल्ली से 3 और महाराष्ट्र व हरियाणा से 2-2 छात्रों ने परफेक्ट स्कोर हासिल किया है । वहीं बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और ओडिशा से भी 1-1 छात्र ने इस विशिष्ट लिस्ट में स्थान बनाया है ।
फीमेल टॉपर्स का प्रदर्शन: करीब आकर भी रह गईं पीछे
हालांकि 100 पर्सेंटाइल की लिस्ट में कोई छात्रा नहीं है, लेकिन बेटियों का प्रदर्शन भी कमतर नहीं रहा । महिला वर्ग में तेलंगाना की मल्लावरपु आसना ने 99.9982287 पर्सेंटाइल के साथ देशभर में लड़कियों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है ।उनके बाद हरियाणा की आशी ग्रेवाल (99.9969766) और राजस्थान की सौम्या गुप्ता (99.9965185) ने शानदार प्रदर्शन किया है । लड़कियों की टॉप-5 लिस्ट में दिल्ली की देवान्या राणा और राजस्थान की आरोही देशपांडे भी शामिल हैं । भले ही वे 100 के 'मैजिक नंबर' से कुछ ही कदम दूर रह गईं, लेकिन उनकी सफलता लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति और कड़ी प्रतिस्पर्धा
इस साल जेईई मेन की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कुल 16,04,854 यूनिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था । एनटीए के आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा में कुल 15,38,468 छात्र शामिल हुए, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या में से एक है । प्रतियोगिता इतनी कड़ी थी कि एनटीए को नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत 7 दशमलव स्थानों तक स्कोर जारी करना पड़ा ताकि पारदर्शिता बनी रहे ।
अगला पड़ाव: जेईई एडवांस्ड 2026
रिजल्ट के साथ ही एनटीए ने जेईई एडवांस्ड के लिए कट-ऑफ भी जारी कर दी है । जनरल कैटेगरी (UR) के लिए यह कट-ऑफ 93.4123549 पर्सेंटाइल रही है । इसका मतलब है कि इस स्कोर से ऊपर रहने वाले शीर्ष 2.5 लाख छात्र ही अब देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली आईआईटी (IIT) प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।
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